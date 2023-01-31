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Yeni kurulan şirketlerin sermaye toplamı yüzde 19,7 arttı

Türkiye'deki iş dünyası, oyuna yeni katılan şirketlerle 2022’de de dinamizmini sürdürdü. 23 Aralık'ta açıklanan şirket kuruluş istatistikleri, 2022’nin ilk 11 ayında yaklaşık 126 bin şirket kurulduğunu gösterirken, yeni şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,3 arttı. 

31 Ocak 2023 Salı 12:28
Yeni kurulan şirketlerin sermaye toplamı yüzde 19,7 arttı

Yeni kurulan şirketlerin sermaye toplamı, bir önceki aya göre yüzde 19,7 arttı


2022'de Türkiye'de iş dünyası, pazara giren yeni şirketlerle canlılığını korudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, Kasım 2022'de 13 bini aşkın yeni şirket kurulduğunu gösterdi. Kasımda kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 arttı. Öte yandan kasımda kurulan şirketlerin sermaye toplamındaki artış da bir önceki aya kıyasla yüzde 19,7 olarak tespit edildi. Hazır ofis hizmetleri sağlayan eOfis’in Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç, bu hareketliliğin hazır ofis piyasasına etkilerini değerlendirdi. 

Farklı sektörlerdeki hareketliliğin paylaşımlı ofis piyasasına da yansıdığını dile getiren Melis Ataç, “Yeni kurulan şirketlerin sermayelerini oldukça dikkatli harcamaları gerekiyor. Bu durumda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin prestijli lokasyonlarında geleneksel ofis kiralamaya bütçe ayırmak çok makul ve olası görünmüyor. Paylaşımlı ofis konsepti bu sebeple her geçen yıl daha çok benimseniyor” dedi. 

11 ayda 127 bin yeni şirket 

Türkiye’de 2022’nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayılarını derleyen verilerde, Ocak - Kasım 2022 döneminde kurulan şirket sayısının 126.950’ye ulaştığı görüldü. Yıllık değişim oranı ise yüzde 25,3 olarak açıklandı. Ülkemizdeki yasal mevzuata göre şirket kurabilmek ve tüzel kişi statüsü kazanabilmek için yasal adres göstermenin şart olduğunu hatırlatan Melis Ataç, “Yalnızca yasal adres ihtiyacı için geleneksel bir ofis kiralamak, girişimciler için büyük bir ek maliyet yaratıyor. Ofis temizliği, faturalar, ofis giderleri, internet bağlantısı, mobilya gibi başlıklar düşünüldüğünde, geleneksel bir ofisi işlevsel kılmak ayrı bir görev ve sorumluluğa dönüşüyor. Öte yandan işin ne hızda ölçeklenebileceği kestirilemediği için ekiplerini hızla büyüten şirketlerin, ihtiyaçlarına geleneksel ofislerle yanıt bulması da çok mümkün görünmüyor. Bir de çalışan beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, hazır ofis, paylaşımlı ofis, sanal ofis gibi seçenekler öne çıkıyor. eOfis olarak İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarının yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli Konya, Mersin ve Muğla şehirlerinde yer alan 55 A+ plazada konumlandırdığımız ofis alanlarımızla Türkiye’nin birçok noktasında şirketlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. eOfis üyeleri, tek bir sözleşmeyle 55 lokasyonda diledikleri zaman kullanabilecekleri ofislere sahip olabiliyor” dedi. 

Çalışanlar ofise dönmek için “iyi bir sebep” istiyor

Salgınla başlayan süreçte çalışan beklentilerinin de değiştiğini dile getiren eOfis Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Microsoft'un bir araştırması, 10 çalışandan 7'sinin ofise gitmek için 'daha iyi bir sebebe' ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Kullanıcı konforu odağında tasarlanmış, çalışanlarda ofise gelme isteği uyandıracak, tüm alanları verimli çalışma ilkeleri ve güncel iç mekan trendleri takip edilerek tasarlanmış bir ofis, çalışanların beklentilerine yanıt verebilir. eOfis olarak sunduğumuz tüm ofis alanları modern dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Yüksek hızlı internet, günlük temizlik, sınırsız sıcak ikramlar gibi çalışan deneyimini iyileştirecek bir yapıya sahip olan eOfis lokasyonlarında üyelerimize posta - kargo takibi, çağrı karşılama ve aktarma, hat ve telefon tahsisi gibi olanaklar da sunuyoruz. Esnek kiralama avantajı ve ölçeklenebilirlik vaat eden paylaşımlı ofis modeli, 10 bini aşkın şirket tarafından kullanılıyor. eOfis üyeleri, bu büyük topluluğun da bir parçası olarak iş ağlarını genişletme fırsatı buluyor. Türkiye’nin en prestijli iş bölgelerinde yasal adres sağlamanın ötesine geçen eOfis, 14 yılı aşkın deneyimi ve geniş ağıyla her ölçekten işletmenin ofis ihtiyaçlarına, uygun maliyetlerle çözüm olmayı başarıyor."

Son Güncelleme: 31.01.2023 12:39
Anahtar Kelimeler:
şirketlerYeni Kurulan şirketler
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