Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

Esnek çalışma saatleri, maksimum verimlilik ve kendi işinde çalışmanın verdiği motivasyon, çoğu kişiyi farklı iş modellerine yönlendiriyor. Pandemi süreciyle iş yapış şekillerinin giderek hız kazandığı bir süreçte artık iş dünyasının kavramları da değişiyor. Gig ekonomi, freelancer gibi adını sıkça duyduğumuz bu kavramlara bir yenisi daha ekleniyor “Marka Elçileri”. Yeni çalışma modellerinin gelişmesiyle işini ‘patron’ gibi yapan profesyonelleri bir araya getirerek Türkiye’de tüketici destek hizmetleri alanında ilk olan yeni nesil çalışma platformunu hizmete açan Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, Teknoloji alt yapılı müşteri hizmetleri sektöründe kendi işinin patronu olma anlayışının giderek arttığını belirtti. Tüzün, Gig iş modeli ile uzaktan patron gibi çalışan profesyonellerin müşteri temsilciliği kavramının yetkin marka elçisi unvanına evrilme sürecinin ise hızlandığını vurguladı.

Yeni kuşak, kendi işinin patronu olmak istiyor

Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak bireysel girişimcilik hareketlerinin giderek arttığını ifade eden Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün; "Teknoloji, iş yapma biçimimizde devrim yaratmaya devam ediyor. Artık hepimiz daha esnek koşullarda, iş/özel yaşam dengesinin sağlandığı çalışma koşullarının ve çalışılacak projenin çalışan tarafından seçilebildiği bir iş yaşamı istiyoruz. Bunun yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri işin uzmanlarına "uzaktan" yaptırmayı amaçlıyor. Bu noktada özellikle de Y ve Z kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyeti ciddi oranda hissediliyor. Bağımsız çalışma, kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, kendi işinin patronu olmak isteyen kişi popülasyonunu arttırıyor’’ dedi.

Pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini 10 yıl hızlandırdı

’nün (GEM) 2016/17 raporuna göre Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’inin girişimciliği iyi bir kariyer seçimi olarak gördüğünü belirten Mahir Tüzün; Güncel Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı () verilerine bakıldığında ise, öğrenciler ve gençler kendi işinin patronu olmak için oldukça cesur ve kararlı davranıyor diyor.

Kendi işinin patronu olma fikrinin temelini oluşturan Gig (bağımsız çalışma) modelinin pandemiyle birlikte daha da yaygınlaştığına dikkat çeken Tüzün; Girişimciliğin yükselen değer olduğu bugünlerde teknolojinin sağladığı olanaklarla halihazırda bir kurum ya da şirkette yaptığımız işi, koşullarını sizin belirlediğiniz biçimde kendi işinizin patronu olarak yapabilir hale gelmiş durumdayız. Özellikle de pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini en az 10 yıl hızlandırdı. Pandemi koşullarının hızlandırdığı dönüşümlerden birisi de iletişim merkezlerinin can damarı olan müşteri temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde ve çalışma koşullarında oldu. Gig bu ekosistemde ciddi bir rüzgar yarattı diyebiliriz" dedi.

Tüzün Sözlerine şu şekilde devam etti; "Kendi işinin patronu olma yaklaşımıyla hayat bulan Champs, tüm çalışanların kendi yetkinliklerine ve tercihlerine göre projelerde görev alabilmesini, çalışma saatlerini ve koşullarını özgürce belirleyebilmesini ve en önemlisi de ürettiklerinin tam karşılığını alabilmelerini sağlıyor. Bu noktada Champs olarak kendi işinin patronu olma motivasyonuyla kolektif bir çalışma anlayışı yaratıyoruz" dedi.

Gig iş modeli, bağımsız çalışan marka elçileri yaratıyor

Dünyada ve Türkiye’de yükselen bir trend olan Gig modelinin, tartışmasız geleceğin iş modeli olduğunu söyleyen Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün; "Gig iş modeli ilk önce freelance çalışan kişilerin dahil olduğu daha sonra profesyonellerin iş sürecine katıldığı bir alan yarattı. Gig ile iletişim merkezi uzmanlığı "Marka Elçisi" olarak gerçek anlamda bir mesleğe dönüştü. Bu yeni iş modeli sayesinde her bir müşteri temsilcisi artık bir "Marka Elçisi" yetkinliğinde işini gerçekleştirmek için çalışmalarını yürütüyor. İşini patron gibi yapan marka elçileri, Gig iş modeli sayesinde kendilerine yatırım yapabilme imkanı yakalıyor. Ayrıca Türkiye ve dünyanın neresinde olursanız olun, Champs’da çalışabilir ve para kazanabilirsiniz. Bu noktada serbest zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler ve kadınlar için önemli bir gelir kaynağı yaratıyoruz. Hedefimiz başta kadınlar ve öğrenciler olmak üzere nitelikli marka elçilerimiz ile 2021 yılı içinde 10 bin üye sayısına ulaşmak" dedi.