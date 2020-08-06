Yeni mezun girişimciye Yıldız Kuluçka desteği

Yıldız Kuluçka, yeni mezun girişimcilere başarı yolunda eşlik ediyor

Kuluçka merkezleri, özellikle üniversiteden mezun olur olmaz girişimci olmak isteyenler için en önemli oluşumlar. Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi, ticarileşme potansiyeli yüksek ve yenilikçi fikre sahip girişimcilere pek çok avantajlar sağlıyor. Merkez, mezuniyetlerinin hemen ardından şirketleşen ve bugün rol model olarak gösterilen pek çok girişimcinin ilk durağı olmaya devam ediyor.Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Girişimci olmak isteyen gençleri fikirlerini hayata geçirmeleri için Yıldız Kuluçka Merkezi’ne davet ediyoruz” diyor.

Türkiye’de bulunan 200’ün üzerinde üniversiteden her yıl 900 binden fazla öğrenci mezun oluyor. Mezunlar için öğrencilik hayatı sonrasında iş hayatı maratonu başlıyor. Çoğu, mezuniyetin hemen akabinde aktif iş arayışına başlayan bu gençler arasında akademisyen olmak isteyenler gibi kendi fikri olup girişimci olmak isteyenler de var. Üstelik başarılı Türk girişimcilerin hikayeleri, girişimci olmak isteyen gençlerin sayısını her geçen gün arttırıyor. Ancak iş fikri olup bunu nasıl hayata geçireceğini bilemeyen gençlerin sayısı da oldukça fazla. Yeterli bütçeyi oluşturabilmek ise işin bir başka sıkıntısı. Türkiye’de belli başlı kurumların desteği ile kurulan kuluçka merkezleri ise girişimin gelişiminde gençlere yardımcı oluyor.

Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi, ticarileşme potansiyeli yüksek ve yenilikçi fikre sahip tüm girişimcilere kapısını açıyor.Öyle ki merkez, mezuniyetlerinden hemen sonra şirketleşen ve bugün rol model olarak gösterilen pek çok girişimcinin ilk durağı olmuş.

Örneğin, güneş enerjisiyle çalışan tekne geliştiren Navarc kurucu ortakları Kaan Gölçek ve Rahim Can Peker, plastik parçalayan bakteri geliştiren Geneon kurucusu Begüm Esra Aytan, eğitim teknolojileri alanında başarılı işler yapan Ecodation’ın kurucu ortakları Ahmet Deniz ile Hüseyin Gürhan Temiz ve uzun ömürlü siperlik projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen Ferge’nin kurucusu Fatih Erdoğmuş, mezuniyetlerinin hemen ardından Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi kapısından girerek başarıya imza atmış girişimciler arasında yer alıyor. Amaçlarının bu örnekleri daha da artırmak olduğunu söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Girişimci olmak isteyen gençleri fikirlerini hayata geçirmeleri için Yıldız Kuluçka’ya davet ediyoruz.” diye konuşuyor.



GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN OLANAKLAR

4 bin 500 metrekarelik alanı ile şu an Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi’nde şu an 140’a yakın şirket faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyette olan kuluçka şirketlerinin yüzde 25’inin okul mezuniyetinden hemen sonra Yıldız Kuluçka’da şirketleşerek Ar-Ge faaliyetlerine başladığını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, “Ar-Ge içeren iş fikirleri Yıldız Kuluçka’nın önceliği ve olmazsa olmazıdır.” diye konuşuyor.

Yıldız Kuluçka Merkezi’ne başvuru yapan girişimcilerin ön kuluçka ve kuluçka olmak üzere iki farklı süreçte değerlendirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Güner, şirketleşmeye hazır olmayan girişimcilerin ön kuluçka sürecine, şirketleşmeye hazır olan girişimcilerin ise kuluçka sürecine tutulduğunu aktarıyor.

Yıldız Teknopark’ta sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programının da yer aldığının üzerinde duran Güner konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Girişimcilere kapsamlı destekler sunuyoruz. Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilerimize hem ön kuluçka hem de kuluçka programında bulunma imkanı tanıyoruz. Bu programlarda girişimcilere fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Ücretsiz ofis, mentörlük, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Yıldız Teknopark olarak girişimcilerimize farklı konularda da etkinlikler yapıyor, eğitimler düzenliyoruz; şirket değerleme yöntemleri, patent süreçleri gibi gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz firmaların hızlı şekilde büyümesi. Büyük holdinglerin teknolojinin hızına yetişmesi ve her konuda Ar-Ge yapması mümkün değil. Start up firmalarının hızlı şekilde büyüyerek bu büyük firmalarla ortak çalışmalar yapması ile teknoloji çok daha hızlı hayata geçebiliyor.”

FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

Diğer kuluçka merkezlerinde ağırlıklı olarak kullanılan açık ofis yerine, Yıldız Kuluçka Merkezi’nde bulunan şirketlere 1 yıl ücretsiz kapalı ofis olanağı da sunuluyor. Bu da verimli çalışmayı ve daha profesyonel bir görünüm ile motivasyonu yüksek çalışmaları destekleyici bir unsur. Bunun dışında Yıldız Kuluçka Merkezi’ni diğer kuluçka merkezlerinden ayıran başka özellikler de var.

Prof. Dr. Mesut Güner bu özellikleri işe şu sözlerle anlatıyor:

“Özellikle malzeme, nanoteknoloji ve donanımsal ürünler alanlarında ciddi projelerimiz var. Bu seviyede altyapı desteği sağlayabilen tek kuluçka merkeziyiz. Donanımsal ürünlerin çalışılabileceği, kuluçkaların fikirlerinin hayata geçirebileceği fiziksel altyapıyı sağlıyoruz. Yıldız Teknopark olarak fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen girişimci, akademisyen ve öğrencilere imalat konusunda her türlü desteği ücretsiz Yıldız Prototip Atölyesi’nde sunuyoruz. Atölyenin sahip olduğu gelişmiş üretim olanakları, girişimcilerin projelerini hayata geçirmeye yardımcı oluyor. 15 proje ile başlayan ve bugün sayısı 160’i aşan projeye ev sahipliği yapan Yıldız Prototip Atölyesi, Yıldız Kuluçka firmaları, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yürütülen projelerin uygulamaya dönüştürülerek, hayata geçirilmesine katkı sağladı. 400 metrekarelik alan üzerine kurulu olan atölyede ayrıca 100 metrekarelik açık ofis alanı da bulunuyor.”

SİLİKON VADİSİ’NDE DE MERKEZİ VAR

Güner, beş üniversite ile iş birliği yaparak Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi olan Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin bilgisini de paylaşıyor.

Dünya girişim sermayesinin yüzde 30’unun bulunduğu Silikon Vadisi’nde bulunan Starcamp ile Türkiye’de teknoloji geliştiren bütün firmalara yenilikçi ve teknolojik ürünlerini ABD pazarına ve burası üzerinden de uluslararası pazarlara taşıma ve ihracatı artırma fırsatı sunuluyor.

Bu kapsamda firmalara ABD’de şirket kuruluşu, yasal tebligat adresi, sanal ve fiziksel ofis alanı, sanal ABD telefon hattı, posta ve kargo takibi, mali ve hukuki danışmanlıklar, yatırımcı eşleştirme gibi birçok alanda hizmet sağladıklarına vurgu yapan Güner konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Şimdiye kadar 50 Startup’a Hızlandırma Programı, 30 firmaya heyet, 40 şirket kurulumu, 20 yatırımcı süreci gerçekleştirildi. Şu anda Starcamp’de faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracat rakamı 1 milyon doları aşmış bulunuyor. Ayrıca oluşturduğumuz geniş network sayesinde firmaların satış veya yatırım için ihtiyaç duyacakları kontaklara erişebilmelerini de kolaylaştırıyoruz. Bütün bunlara ek olarak firmaların ABD pazarını tanıyabilmeleri ve buraya açılma kararlarını kolaylaştırıcı etki yapan birçok etkinlik düzenliyoruz. Bugüne kadar birçok hızlandırma programı, çalıştay, eğitim ve seminerler düzenledik.”