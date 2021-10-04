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Yeni Nesil Pizzalar İlk Kez Türkiye'de Üretilecek

 Kovid-19 salgını sonrası gelişen pandemi şartlarında gıda üreticileri ve restoranlar köklü değişikliklere gitti. Dünyada tüm restoranlar hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği farklı satış yöntemlerine yönelirken, Türkiye, küresel çapta büyük bir değişimin öncülüğünü pizza sektörü ile yapacak.

04 Ekim 2021 Pazartesi 10:22
Yeni Nesil Pizzalar İlk Kez Türkiye'de Üretilecek


Yeni Nesil Pizzalar İlk Kez Türkiye'de Üretilecek

 Koronavirüs salgını süresince kovid-19 virüsüne karşı alınan önlemler restoran, cafeler ve eğlence mekanlarında köklü değişikliklere neden oldu. Gastronomi Turizm Derneği üyesi ve BUPİZZA Kurucu Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, yeni nesil pizza üretiminde Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak teknoloji ve dağıtım sisteminde öncü olduğunu söyledi.

 SALGIN RESTORAN YÖNETİMİNE YOL GÖSTERDİ

 Tüm restoranlarda üretim hatları, mutfak ve oturma alanlarının yeniden tasarlandığını söyleyen Tütünci, yeni dönemde teknoloji kullanımının yoğunlaştığını belirterek şu bilgileri verildi; "Salgın süresince kazandığımız deneyimleri ülkemizde yüksek teknoloji destekli restoranlarda hayata geçiriyoruz. Yeni nesil mutfaklarda farkındalık oluşturmayı başardık. Satış kanallarımızı çoğaltarak hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını önceliklendirdik. BUPİZZA restoranlarında işlevsel küçük mutfaklarla siparişlerde teslimat sürelerini kısaltarak personel sayısını azaltıyoruz.

 TEMASI EN AZA İNDİRİYORUZ

 Franchise şubelerimizde iş ortaklarımızın karlılığını en üst seviyeye çekmek için yeniliklere imza attık. Türkiye'nin en karlı restoranları hazırlanıyor. Dünyada kullanılan tüm yenilikler analiz edilerek az çalışanlı, verimli, düşük metrekarelerde hizmet veren işletmeler oluşturuyoruz. Temasın en aza indirildiği yeni restoran zinciri halkasında tüketiciler için menüleri basit, sade ve kolay anlaşılır şekilde yaparak en ekonomik fiyatlarla kaliteli hizmet vereceğiz.

Ürünlerin detayları kişiselleştirilecek ancak bu konuda edinilen tecrübeler genelleştirilecek. Gereksiz menü kalabalığı olmayacak.

SEKTÖR ÇALIŞANLARINA RESTORAN SAHİBİ OLMA FIRSATI

 Sistemin katılımcıları özenle seçilecek ve oluşturulan yeni franchise sistemi bugüne kadar bir başkasının restoranında çalışan kendi işinin hayalini kuran işi bilen kendine güvenen ve bu işte belirli bir tecrübesi olan başarılı genç dinamik işletmecilerden oluşacak. Bu sisteme parası olan değil, tecrübe ve zekâsı olan katılabilecek çok düşük maliyetli restoranlarda kendi işinde hem çalışan hem patron olacak.

Model olarak çok az masa sayısına sahip Türkiye’de en çok tercih edilen en çok satılan birkaç pizza ve yan ürünle çalışacak bu sistemde gereksiz hiçbir yük olmayacak. Dükkân metrekareleri düşük olacak. Kirası düşük olacak, çalışan sayısı az olacak. Mutfakta ve satışta kullanılan teknolojiler yenilikçi ve son sistem olacak.

Tüm satış kanallarında olmayı hedefliyoruz özellikle yaygın kullanılan ödeme ve sipariş sistemlerini tercih edeceğiz. Reklamdan çok daha önemli olan sipariş ve satış kanalları olacak. İşi bilen tecrübeli gençlere kendi işini kurmak konusunda olağanüstü fırsat sunulmakta,  ortalama bir araba fiyatına insanlar kendi işinin patronu olup karlı işletmeleri sayesinde biraz emek ve gayretle ticari potansiyele ulaşabilecekler."

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Anahtar Kelimeler:
PizzaBupizzaFranchise
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