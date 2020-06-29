Yeni normalde dijitalleşen kazanacak

Pandemi sürecinde evlerden çalışan profesyonellerin artmasıyla notebook, kulaklık, hazır sistemler gibi pek çok teknoloji ürününde önemli satış artışları yaşayan İncehesap.com, işini dijitale taşıyan firmaların normalleşme sürecinde de kârlı çıkacaklarını belirtti. İncehesap’ın verdiği bilgilere göre şirketler bu dönemde çok uygun yatırımlarla iş yapış biçimlerini dijitale taşıyabilir.

Salgın dönemi, tüketici alışkanlıklarının dijitalleşmesi trendini hızlandıran bir süreç oldu. Bu süreci evlerinde atlatan tüketiciler, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde e-ticarete büyük bir ilgi gösterdi ve sektör genel itibarıyla önemli bir büyüme trendine girdi. Bağımsız araştırma şirketleri ve sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları, 2020 yılı ilk yarısında, bir önceki yıla oranla e-ticarette yüzde 170’lerin üzerinde büyüme olduğunu kaydediyor.

Tüketiciyi merkeze alan bir yaklaşımla e-ticaret operasyonlarını sürdüren ve bu süreçte bilişim sektörünün gelişimini ve firmaların dijitalleşme yolculuklarını yakından takip eden İncehesap.com, salgın döneminde önem kazanan teknolojileri ve dijitalleşmenin getirdiği yeni dinamikleri değerlendirdi. Bu süreçte online eğitim ve Home Office yapılanmalarıyla PC’ler, monitör ve klavyeler, kulaklıklar gibi ses sistemleri ve mobil cihazların satışlarında önemli artışlar yaşandığını kaydeden İncehesap Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Bu ürün grupları, bizim gibi e-ticaret şirketleri için avantajlı ürünler hâline geldi” dedi. Normalleşme sürecinde de iş yapış biçimlerindeki dijitalleşme trendlerinin büyük ölçüde devam ettiğine dikkat çeken Erzen, “Eğitim ve iş hayatını kolaylaştıran teknolojilerin satışlarında önümüzdeki dönemde de artışlar yaşanacağını görüyoruz. Bu durum e-ticaret sektörünün 2020 yılı sonuna kadar daha da büyüyeceğinin göstergesi. Salgın döneminin kazananı e-ticaret oldu.” şeklinde konuştu.

Kulaklık ve mikrofonlarda yüzde 200 artış

Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında İncehesap.com’un kulaklık ve mikrofon satışlarında yüzde 200 artış yaşandığını kaydeden Erzen, “Bu artışta en önemli pay, evinde çalışmaya başlayan insanların telekonferanslar için kulaklık ihtiyacı duyması. Bilgisayar bileşenlerinin satışlarında 2 ile 8 katı arasında artış gözlemledik. Hazır sistem satışlarımızda ise geçen yıla oranla 10 kat başarı sergiledik” dedi.

Dijitalleşmeye yönelen kazançlı çıkacak

Erzen ayrıca, normalleşmeye geçtiğimiz bu günlerde firmaların hem ofis hem de evlerden çalışmayı sağlamaları ve iş yapış biçimlerini dönemin şartlarına göre yapılandırmaları gerektiğine de vurgu yaptı. “Bireyler evlerine kulaklık, notebook vb. teknolojiler alarak çalışma ortamlarını hazırlarken şirketlerin de online toplantılar için yatırım yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki dönemde dijitale yatırım yapan firmalar kazançlı çıkacak diyen Erzen, çok uygun maliyetlerle söz konusu yatırımların yapılabileceğini belirtti. Erzen, “Elbette her ölçekten firmanın ihtiyacı farklı. Ancak örneklerle de bu yatırımın ne denli uygun olduğunu görebiliriz. Diyelim ki 50 kişilik bir KOBİ, minimum düzeyde yapacağı kişi başına 300₺’lik bir yatırımla online toplantı platformunu hazırlayabilir. Bunun için mikrofonlu kulaklık, webcam ve ücretsiz bir telekonferans yazılımı yeterli olacaktır.” şeklinde konuştu.

İncehesap.com Hakkında:

Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla ulaştırmak üzere 2008 yılında kurulan İncehesap.com, gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürünü sunan bir e-ticaret platformudur. Gaming meraklıları ve profesyonellerine özel olarak sunduğu teknolojik ürünler, gaming alanının gelişmesi için düzenlediği aktiviteler ve bilişim sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle pazarın öncüsü konumundaki İncehesap.com, Beşiktaş Esports’un ana sponsorluğunu da üstlenerek esporculara desteğini sürdürüyor. İncehesap.com, kendi gaming teknolojileri markası GamePower ile bu alandaki uzmanlığını yurt dışı pazarlara sunarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmasının yanı sıra James Donkey gibi gaming sektörünün önde gelen markalarının ürünlerini geliştiriyor ve markanın Türkiye’deki tek yetkili distribütörlüğünü üstleniyor.