Yeni yıl geri sayımı, alışveriş merkezlerinde başladı

Özel ışıklandırmalarla rengarenk bir görünüme kavuşan ve günde binlerce kişinin uğrak yeri olan alışveriş merkezleri, özel süslemeleriyle dikkat çekiyor. Göz alıcı renk cümbüşünün yaşandığı alışveriş merkezleri arasında, her yıl 170 milyon ziyaretçiye kapılarını açan Türkiye'nin en büyük perakende platformu Multi Türkiye çatısı altındaki alışveriş merkezleri de yer alıyor.

TÜRKİYE’de 14 alışveriş merkezinin operasyonunu yürüten ve Türkiye’nin en büyük perakende platformu olan Multi Türkiye’nin AVM’leri yılbaşına hazır. Multi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan alışveriş merkezleri, birbirinden özel yılbaşı etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Alis Harikaları Diyarı, Forum İstanbul’a taşındı

Forum İstanbul, yeni yılı sıradışı bir konseptle kutluyor. Alis Harikalar Diyarında romanından ilham alarak hazırlanan interaktif dekorlar, ziyaretçileri tıpkı Forum İstanbul’un sloganında olduğu gibi “bi’ başka dünya”da büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Etkinlik kapsamında Forum İstanbul ziyaretçileri, Alis’in Harikalar Diyarı’na giriyor hissi veren dev bir kitabın içinden geçerek AVM’ye giriş yapacak. Dev kitaba hem romandaki fantastik dünyayı hem de Forum İstanbul’u anlatan bir de özel önsöz yazıldı. Yine kitaptaki dünyadan ve karakterlerden ilham alınarak hazırlanan interaktif dekorlarla konuklar, adeta romandaki tavşan deliğinden geçip Alis’in büyüleyici yolculuğuna eşlik edecek. Forum İstanbul tüm İstanbulluları bu masalsı yolculuğa davet ediyor.

Ankaralılar, yeni yıl coşkusunu Gordion AVM ve Forum Ankara’da yaşayacak

Gordion hem yılbaşını hem de 10. yılını muhteşem bir çekiliş ile kutlayacak. 100 TL ve üzeri harcama yapan ziyaretçilerden 40 şanslı kişiye çekilişle 10.000 TL yüklü Gordion Hediye Kartı ve 5.000 TL yüklü Petrol Ofisi yakıt kartı hediye edilecek. Aralık ayı boyunca ziyaretçiler her Cumartesi müzik ve dans etkinlikleriyle eğlenecek, eğitici ve eğlendirici çocuk etkinliklerine katılabilecek.

Forum Ankara ise yılbaşında 1 şanslı ziyaretçiye çekilişle 2019 model Honda Civic kazanma şansı sunacak. 4 ziyaretçi de Citycoco elektrikli scooter ile ödüllendirilecek. Yılbaşı günü yapılacak özel bando etkinlikleri ile ziyaretçiler alışverişin ve müziğin keyfini çıkaracak.

Forum Kayseri 8. Yaşını ve yeni yılı kutluyor!

Yeni yıl için Forum Kayseri’de kurulacak Şans Yolu’nda yürüme hakkı kazanan ziyaretçiler, onlarca farklı hediyeden birini kazanma şansı yakalayacak.

Forum Erzurum, Forum Magnesia ve Forum Aydın, ayağınızı yerden kesecek

Forum Erzurum yeni yıl öncesinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçileri içerisinden çekilişle belirlenecek bir şanslı kişiye Seat Ateca araç hediye edecek. Manisa’daki Forum Magnesia’nın yılbaşı kampanyası da 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerden birini sevindirecek. Çekilişle belirlenecek şanslı kişi Volvo V40’ın sahibi olacak. Forum Aydın’da ise 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler içerisinden çekilişle belirlenecek bir şanslı kişi ise Jeep Renegade araç kazanma şansı yakalayacak.

Forum Trabzon, yılbaşı coşkusunu çay festivali ile birleştiriyor

Çay tarımının önde gelen şehirlerinden Trabzon’da bulunan çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, Aralık ayında Çay Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Çay tadım alanlarının yer alacağı, dünyadan çay lezzetlerinin sunulacağı, çeşitli atölye çalışmalarının ve çay kullanılarak yapılacak yemek yarışmalarının düzenleneceği festival boyunca ziyaretçiler tadım ve eğlence alanlarında çay keyfi yaşayacak. Festival Niyazi Koyuncu’nun yılbaşı konseri ile son bulacak. Ayrıca ziyaretçiler gün içinde yapılacak her 350 TL’lik alışveriş karşılığı 30 TL yüklü Forum Trabzon Kart kazanarak, yeni yıla kazançlı girecek.

Forum Bornova’da her isabetli atış, bir çocuğa kitap olacak

Forum Bornova yeni yıl kampanyası ile ses getirecek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kampanya alanında isabetli atış yapan ziyaretçiler hem Forum Bornova’nın hediyesi ile mutlu olacak hem de 5.000 çocuğa tasarlayacakları kupalarla birlikte kitap seti hediye edecek. Bornova Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, tek fişte 100 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, bu anlamlı etkinliğe katılıp hem kendilerine hem de çocuklara anlamlı bir yılbaşı hediyesi verme şansını yakalayacak.

Forum Kapadokya’dan bir şanslı ziyaretçiye Toyota C-HR Hybrid hediye!

Forum Kapadokya da yılbaşını ve 10. yılını kazandıran kampanya ve etkinliklerle kutlayacak. Bir şanslı kişi yapacağı 100 TL ve üzeri alışveriş karşılığı katılacağı çekiliş sonucu Toyota C-HR Hybrid model araç kazanma şansı yakalacak.

Forum Gaziantep’te harcarken kazanacaksınız

Forum Gaziantep de yılbaşında dağıtacağı hediye kartlar ile ziyaretçilerini sevindirmeye devam edecek. Her 500 TL’lik alışverişe 50 TL değerinde, her 1000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL değerinde Forum Gaziantep hediye kartı, kazanan ziyaretçilere anında hediye edilecek.

Forum Mersin’de Yeni Yıl Alışveriş Köyü ve Bas Kazan Yarışması heyecanı

Forum Mersin, yılbaşında Mersin’deki kadın kooperatiflerini ilk defa bir araya getirecek Yeni Yıl Alışveriş Köyü ile kadın üreticileri destekleyecek. Sevdiklerine el emeği hediyeler almak isteyen ziyaretçiler için Yeni Yıl Alışveriş Köyü 31 Aralık’a kadar açık olacak. Ayrıca 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçileri ise Bas Kazan yarışmasında ile sürpriz yeni yıl hediyeleri bekleyecek.

Multi Hakkında

Multi, Avrupa ve Türkiye'nin en önde gelen gayrimenkul yatırım, yönetim ve geliştirme şirketidir. Avrupa'nın tamamını kapsayan bir perakende platformu olan Multi, sürdürülebilir kira geliri yaratmaya, yönetmeye ve geliştirmeye odaklanmıştır. Multi projeleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde, ekonomik büyümeye katkıda bulunmakta ve sosyal yaşam alanları yaratmaktadır. Kurulduğu 1982 yılından beri geliştirdiği 200'den fazla proje ve hali hazırda yönetmekte olduğu 110Alışveriş Merkezi ile Multi, Türkiyedahil olmak üzere Avrupa'nın 14 ülkesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 14 alışveriş merkezinin operasyonunu yürüten Multi Türkiye, Türkiye'nin en büyük perakende platformudur. 885.000 metrekare perakende alanında, 2.200'ü aşkın kiracısıyla birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Her yıl 170 milyon ziyaretçiye kapılarını açan Multi Türkiye'nin en önemli alışveriş merkezleri arasında İstanbul'da Forum İstanbul ve Marmara Forum, Ankara'da ise Gordion ve Forum Ankara Outlet yer almaktadır.