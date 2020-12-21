Yeni Yıl Şıklığı LC Waikiki’de!

Türkiye'nin lider moda perakende markası LC Waikiki, yeni yıla özel tüm aile fertlerine birbirinden şık tasarımlarla Yeni Yıl Koleksiyonu’nu sundu.

Yeni yıla girme heyecanının başladığı bugünlerde, yılın trend ürünlerinden trikonun yer aldığı Aile Paketi – Ugly Sweaters temasında; kırmızı, yeşil, lacivert ve gri renkler öne çıkarken, yılbaşı ruhunu yansıtan kardan adam, geyik, ağaç, kar tanesi ve yılbaşı kurabiye sembollerinden oluşan tasarımlar yeni yıl alışverişini daha keyifli hale getiriyor.



Yeni Yıl Kutlamalarına Özel Şık Glow – Up Koleksiyonu



LC Waikiki ile Çocuklar Yeni Yıla Hazır

LC Waikiki modayı yakından takip eden kadınları, zamansız siluetleri ve trendleri ön plana çıkardığı tasarım ürünlerle buluşturuyor. Siyah, gri, gri melanj, yeşil ve pul payetin ön planda olduğu bu temada evde yılbaşı kutlamasında da şık olmak isteyen kadınlar için elbiseler, karakteristik bluzlar ve sezonun trendi vatka, karpuz kol, mini dekolte ve tül kol detaylı tasarımlar yer alıyor.

4 yaştan 14 yaşa kadar tüm kız çocukları da LC Waikiki ile gecenin en şıkları olmaya aday. Yeni yıl kutlamalarını coşkularıyla daha da güzelleştiren çocuklar için taş detaylar, yıldız, pul ve payet desenler, kadife kumaşların kullanıldığı, kırmızı, bordo ve yeşil tasarımlar koleksiyonu renklendiriyor.

LCW Baby Yeni Yıl Koleksiyonu ile Gecenin Yıldızı Bebekler Olacak

Kırmızı, yeşil, mavi ve pembe renklerin kullanıldığı, sezonun olmazsa olmazı ekose ve kadife ürünlerinin yer aldığı koleksiyon bir yandan içimizi ısıtırken bir yandan da yılbaşı atmosferine ayak uyduruyor. Kız bebek tasarımlarında ekstra kurdele detayları ve pembeler kullanılırken, her yeni yılın bebek ve çocuk koleksiyonunda başrol yine pelüş detaylarda kendini gösteriyor.