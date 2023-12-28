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Yeni yılda ehliyet, kimlik ve pasaportlara zam geldi

Yeni yıl gelmeden zam yağmuru başladı. Kimlik pasaport ve ehliyet gibi resmi belgeler gelen zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Aralık 2023 Perşembe 10:06
Yeni yılda ehliyet, kimlik ve pasaportlara zam geldi






Yeni yılda ehliyet, kimlik ve pasaportlara zam geldi

Türkiye 2024 yılına resmi belgelere yapılan zamlarla girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre, noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı.

Değerli kağıtlar satış bedelleri yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi.

Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto, vekaletname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu. 

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