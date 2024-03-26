Yerel seçimler öncesi yurt genelinde seyahat arttı

Yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine dönen vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketlilik yaratıyor. Obilet’in verilerine göre, 31 Mart seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görülüyor.

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler, ülke genelindeki seyahatlerde hareketliliği artırıyor. Bu hareketlilik, büyük ölçüde vatandaşların kayıtlı oldukları illere oy vermek amacıyla yaptıkları seyahatlerden kaynaklanıyor.

Anlaşmalı olduğu yüzlerce otobüs operatörü, havayolu, feribot firması, araç kiralama ve otel rezervasyonu seçenekleriyle Türkiye’nin uçtan-uca hizmet sunan online seyahat biletleme uygulaması Obilet’in verilerine göre, 31 Mart seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde görülüyor.

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde; Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemlendi. Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında ise 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi’nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde olduğu görülüyor.

Vatandaşlar, uçak yolculuklarında aksilik yaşamamak için biletlerini önceden alıyor.

Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan yolculuk tarihi ise beklendiği gibi seçimden önceki son cuma günü olan 29 Mart.

