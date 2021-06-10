Yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi tamamlandı



ANKARA – “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi”nin kapanış töreni 10 Haziran günü koronavirüs önlemleri çerçevesinde, limitli sayıda fiziksel katılım ve geniş kapsamlı çevrimiçi katılım ile hibrit olarak yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hayata geçirildi.

Ocak 2018’de başlayarak 29 ay süreyle uygulanan proje kapsamında uygulanan faaliyetler yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının arttırılmasını ve etik davranış kurallarının oluşturulmasını sağladı. 1,790,000 Avro bütçeyle finanse edilen projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi oldu.

Kapanış töreni Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyelerinin yanış sıra kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin fiziksel katılımlarıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT etkinliğe bir video mesajı ile katıldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN konuşmasında projenin amacını yerel yönetimlerdeki etik farkındalığı artırmak, bu amaçla iyileştirmeyi sağlayacak çözüm önerilerinin bulunması ve mevcut olanların da geliştirilmesi olarak özetleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje programlamasında çalışmaların yurt genelinde yayılması ve yerel yönetimlerde güçlü bir etik anlayışın egemen olması ve yerleşmesi esas alındı. Tüm yurda yayılan çalışmalarının sonuç vermesi ve etik farkındalığın bir kültür haline dönüşmesi için yaygın tanıtma çalışmaları yaptık. Bu kapsamda proje çerçevesinde hazırladığımız kamu spotu televizyon, kamuoyu tarafından yakından tanınan isimlerle hazırladığımız videolar ise sosyal medya kanalları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı.”

Etkinlik münasebetiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT şu açıklamayı yaptı: “Etik Kurulu’nun yerel yönetimlerde etik kavramının yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesinde kritik bir rol oynadığına inandığımızdan bu projeye büyük önem veriyoruz. Kamu sektöründe etik davranışların desteklenmesini sağlayacak KGEK gibi bir koordinasyon kurumunun olması son derece önemlidir. KGEK’nu ve onlarla birlikte çalışarak, kamu sektöründe bu çalışmaların desteklenmesi açısından son derece önemli olan bu kapsamlı çıktıları üreten uzmanları tebrik ediyorum. Bu çalışmaların Türkiye'de yolsuzlukla mücadeleye ve iyi yönetişim ile demokrasinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Öğleden sonra ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN, Prof. Dr. İlber ORTAYLI ile yapılan “Geçmişten geleceğe yerel yönetimlerde etik” konulu söyleşiye moderatörlük yaptı. Bunun ardından ise Proje Direktörü Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIÇ projenin başarıları konulu panele başkanlık etti. Panele Kıdemli Mevzuat Uzmanı Recep Bülent TARHAN; Yerel Yönetim Danışmanı Dr. Ümit Özcan; Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ; Etik Standartlar ve İlkeler Danışmanı Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ ve Etik Standartlar ve İlkeler Danışmanı Av. Dr. Bülent BALKAN, İstatistik ve Araştırma Danışmanı Prof. Dr. Muhittin ACAR katıldı.