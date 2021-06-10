Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi tamamlandı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık projesini finanse ediyor 

10 Haziran 2021 Perşembe 23:50
Yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi tamamlandı

Yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi tamamlandı


ANKARA – “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi”nin kapanış töreni 10 Haziran günü koronavirüs önlemleri çerçevesinde, limitli sayıda fiziksel katılım ve geniş kapsamlı çevrimiçi katılım ile hibrit olarak yapıldı.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hayata geçirildi. 

Ocak 2018’de başlayarak 29 ay süreyle uygulanan proje kapsamında uygulanan faaliyetler yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının arttırılmasını ve etik davranış kurallarının oluşturulmasını sağladı. 1,790,000 Avro bütçeyle finanse edilen projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi oldu.   

Kapanış töreni Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyelerinin yanış sıra kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin fiziksel katılımlarıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT etkinliğe bir video mesajı ile katıldı. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN konuşmasında projenin amacını yerel yönetimlerdeki etik farkındalığı artırmak, bu amaçla iyileştirmeyi sağlayacak çözüm önerilerinin bulunması ve mevcut olanların da geliştirilmesi olarak özetleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje programlamasında çalışmaların yurt genelinde yayılması ve yerel yönetimlerde güçlü bir etik anlayışın egemen olması ve yerleşmesi esas alındı. Tüm yurda yayılan çalışmalarının sonuç vermesi ve etik farkındalığın bir kültür haline dönüşmesi için yaygın tanıtma çalışmaları yaptık. Bu kapsamda proje çerçevesinde hazırladığımız kamu spotu televizyon, kamuoyu tarafından yakından tanınan isimlerle hazırladığımız videolar ise sosyal medya kanalları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı.

Etkinlik münasebetiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT şu açıklamayı yaptı: “Etik Kurulu’nun yerel yönetimlerde etik kavramının yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesinde kritik bir rol oynadığına inandığımızdan bu projeye büyük önem veriyoruz. Kamu sektöründe etik davranışların desteklenmesini sağlayacak KGEK gibi bir koordinasyon kurumunun olması son derece önemlidir.  KGEK’nu ve onlarla birlikte çalışarak, kamu sektöründe bu çalışmaların desteklenmesi açısından son derece önemli olan bu kapsamlı çıktıları üreten uzmanları tebrik ediyorum. Bu çalışmaların Türkiye'de yolsuzlukla mücadeleye ve iyi yönetişim ile demokrasinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Öğleden sonra ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN, Prof. Dr. İlber ORTAYLI ile yapılan “Geçmişten geleceğe yerel yönetimlerde etik” konulu söyleşiye moderatörlük yaptı. Bunun ardından ise Proje Direktörü Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIÇ projenin başarıları konulu panele başkanlık etti. Panele Kıdemli Mevzuat Uzmanı Recep Bülent TARHAN; Yerel Yönetim Danışmanı Dr. Ümit Özcan; Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ; Etik Standartlar ve İlkeler Danışmanı Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ ve Etik Standartlar ve İlkeler Danışmanı Av. Dr. Bülent BALKAN, İstatistik ve Araştırma Danışmanı Prof. Dr. Muhittin ACAR katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yerel YönetimlerFarkındalıkEtik FarkındalıkEtik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbank’a ‘Finansal Kapsayıcılık’ Ödülü!
Akbank’a ‘Finansal Kapsayıcılık’ Ödülü!
Fintechler KYC ile dijitalleşmenin bel kemiği haline gelecek
Fintechler KYC ile dijitalleşmenin bel kemiği haline gelecek
Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi
Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi
POS cihazı olmayan işletmeler de kredi kartı ile satış yapabilecek
POS cihazı olmayan işletmeler de kredi kartı ile satış yapabilecek
Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 
Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 
Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül
Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül
Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor
Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor
Blokzinciri ticaretin finansmanında çağ atlatıyor
Blokzinciri ticaretin finansmanında çağ atlatıyor
Mavi, ilk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde etti
Mavi, ilk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde etti
Rosatom BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesi yapıyor
Rosatom BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesi yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim