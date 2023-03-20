Yerle bir ettikleri Atatürk Havalimanı'na cami yapıyorlar



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosunun isimlerini sinsice ortadan kaldıran AKP'liler, bazen kentsel dönüşüm yalanıyla bazen de millet bahçesi bahanesiyle kondurdukları ucube alanları korumak için cami kılıfına sarıldı. Türkiye'nin en zor yıllarında öz kaynaklarıyla inşa ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nı, İGA'cı müteahhitlerin kar hırsına kurban eden AKP yönetimi, talan ettiği işletmenin pistlerini kırmakla kalmadı şimdi de yıktı ünitelerin yerine cami inşaatına başladı. Bir dönem Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı haberlerle tanınan gazeteci ve aynı zamanda İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını duyurdu.



Havalimanına 100 metre mesafede bir cami bulunduğunu belirten Kıdık, liman alanında buna rağmen yeni bir cami inşaatına başlanmasına tepki gösterdi

Kıdık, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar.

Akıllarınca cami yıkılıyor diye kıyamet koparacaklar. Flyinn alışveriş merkezinin yanında cami var beyler. Bu kadar aklımızla oynamaya çalışmayın beyler"