Yerli ceviz hasadı 2022'de yüzde 30 arttı



Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) üyelerinin bu yılki ceviz üretimi, geçen yıla oranla yüzde 30 artış gösterdi. 2022 yılında 4 bin ton ceviz hasat ettiklerini belirten Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, “Bu yıl toplamda 34 bin dekar büyüklüğündeki ceviz bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz hasatta, 4 bin ton ceviz elde ettik. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Planladığımızın üzerinde olan bu oranlar sayesinde, en büyük hedeflerimiz arasında yer alan cevizde dışarıya olan bağımlılığı kaldırmak adına adım attık” dedi.



2020 yılında yerli ceviz üretiminin artması amacıyla kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 34 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında ceviz üretimi yapıyor. Geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında hasat işlemini gerçekleştiren CÜD üyeleri, 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30’luk bir artışla 4 bin ton rekolteye ulaştıklarını açıkladı.

Ceviz Üreticileri Derneği’nin iç üretim olarak kalite piramidinin en tepesini oluşturduklarını söyleyen Ergüder, “Bu nedenle dernek olarak ürettiğimiz ürünler çok değerli. Bu yıl mevsim şartları beklentimiz doğrultusunda ilerledi. İklim şartlarının iyi olması da hasat oranlarımıza olumlu yansıdı. Çok nadir de olsa ani don ve aşırı sıcakların etkisiyle bazı bölgelerdeki üyelerimiz beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca bu süreçte girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar da bizleri çok zor duruma soktu. Ancak tüm bunlara rağmen hasat verilerimizde yüzde 30’luk bir artış yakaladık” diye konuştu.

“5 YIL İÇİNDE REKOLTE HEDEFİMİZ 15 BİN TON”

Bu yılki ciro büyüklüklülerinin yaklaşık 8 milyon dolar olduğu tahmin ettiklerini belirten Ergüder, “2022 yılında üyelerimizin toplam ceviz üretim miktarı 4 bin tona ulaştı. Bazı üyelerimizin bahçelerinin genç ve büyüme döneminde olması, yaşanan bu verim artışında çok büyük bir etken. En öncelikli hedeflerimiz arasında cevizde dışarıya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz başarılı hasat sayesinde de bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise ağaçlarımız tam verimine ulaşacak ve üye sayımızın da artmasıyla birlikte, hasat miktarımızın 15 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Birçok dernek üyesinin bahçelerinde bir takım yenikler yaparak 2022 hasadına hazırlandıkları bilgisini de veren Ergüder, şunları anlattı:

“Bu kapsamda üyelerimizin bazıları ilaçlama programlarını değiştirdi, bazıları sulama optimizasyonu için sensör destekli aplikasyon kullanmaya başladı, bazıları kurutma kapasitelerini artırdı, bazıları ise işleme tesisine optik lazer ayırıcılar ilave etti. Üretimlerimizi iyi oranda artırarak istikrarlı bir şekilde büyümemize devam ediyoruz. Bu yıl oldukça başarılı bir hasat gerçekleştirdik. Piyasada yeni hasat edilmiş çok fazla yerli ve taze ceviz bulunuyor. Tüketicilerimizden, menşeini bilmedikleri cevizler yerine ülkemizde yetişen yerli ve lezzetli cevizleri satın almaya dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bahçelerimizden hasat edilmiş cevizleri, tüketicilerimizin sofralarına göndermek için güzel bir heyecan yaşıyoruz.”

Ceviz Üreticileri Derneği Hakkında:

Ceviz Üreticileri Derneği, 2020 yılında Türkiye’deki yerli ceviz üretimini geliştirmek amacıyla, modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, sürdürebilirlik kriterleri doğrultusunda ceviz yetiştiriciliği yapan dernek üyelerinin hedefi, ülkemizdeki cari açığa olumlu katkı sağlamak. Bu amaçla üniversiteler, bilim insanları ve sahada çalışan yerli-yabancı profesyonellerle üyelerinin etkileşimini arttırarak ülkemizde dekar başına verimi arttırıcı çalışmalar yapan Ceviz Üreticileri Derneği, bir yandan da kaliteli yerli ceviz algısını geliştirici faaliyetlerle tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Öte yandan sektörün Türkiye’deki referans noktası olmayı hedefleyen Dernek, üyelerinin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sektörel bilgi toplama faaliyetleri yürütmekte ve resmi üyesi olduğu Uluslararası Ceviz ve Kuru Meyve Konseyi (INC, International Nut and Dried Fruit Council) gibi yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Anadolu’nun kadim ceviz kültüründen güç alarak doğayı koruyup ülkemizin ormanlaşmasına katkı sağlayan Ceviz Üreticileri Derneği, sadece cevizin değil Türk tarımının geleceğine de hizmet vermektedir.