Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor



Türkiye İHA, SİHA ve TİHA teknolojilerinde yeni bir faza geçiyor. TEİ ve TUSAŞ tarafından geliştirilen TEI-PD170 seri üretim motorlarının ilki BAYKAR İHA'larda kullanıma hazır hale getirildi.

Türkiye'nin ilk millî havacılık motoru TEI-PD170, seri üretime geçişinin ardından @Baykar_Savunma'da AKINCI ve Bayraktar TB3 için yer testlerinde!



...Üsküdar'ı geçti! ???????? https://t.co/XGoODnbosF — TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (@TEI_TUSAS) October 29, 2020

ANKA ve AKSUNGUR ile Baykar'ın yeni nesil İHA'ları, rakiplerine göre daha güçlü hale gelirken, Türkiye'yi İHA motoru satarak ambargo koymaya kalkanların hevesi kursağında kalacak.

Daha önce Ankara'da TUSAŞ laboratuvarlarında yapılan testlerin ardından seri üretime başlayan İHA motorları TB3D'ler için İstanbul'da, benzer İHA ve SİHA'lardaki motorlarla kıyas testine tabi tutuldu.

TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru.



Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru.



Nasıl derseniz;

Test ettik, kıyasladık...



AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek!



Atı alan... ????#MilliTeknolojiHamlesi ✈????????⚙️???????????? pic.twitter.com/PTp7MY19ox — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 29, 2020

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli motorlu İHA'ların rakiplerine açık ara fark atacağını söyledi.



Bayraktar, "TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan..." ifadelerini kullandı.

Test görüntülerinin bir ay öncesine ait olduğunu belirten Bayraktar, denenen motorun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu kaydetti.



