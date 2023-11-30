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Yerli Savunma Sanayi DLSS'te Buluşacak

12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleşecek DLSS’e; savunma sanayimizin önemli oyuncuları buluşuyor.

30 Kasım 2023 Perşembe 11:57
Yerli Savunma Sanayi DLSS'te Buluşacak






Yerli Savunma Sanayi DLSS'te Buluşacak

Türk savunma sanayisinin lojistik alanındaki en yeni projeleri, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’te tanıtılacak. 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara’da Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleşecek DLSS’e; savunma sanayimizin önemli oyuncuları, askeri lojistik alanından yerli ve yabancı uzmanlar, askeri personeller, akademisyenler, karar vericiler ve sanayiciler katılacak.

DLSS’te yeni iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor

Yerli ve milli savunma sanayisinin temsilcilerini karar vericilerle buluşturacak olan DLSS’te birçok ikili ticari görüşmenin gerçekleşmesi ve sektörün ihracatını destekleyecek iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

DLSS’te sektörün geleceğine odaklanan oturumlar düzenlenecek

DLSS’te sektörün geleceği, düzenlenecek oturumlarla masaya yatırılacak. Zirve’nin oturum konuları arasında; Askeri Lojistiğin Geleceği, Askeri Tüm Alanlarda Lojistik Uygulamaları, Dijitalleşen Lojistik Destek Yönetimi ve Özel Mühendislik Çalışmaları yer alıyor. DLSS’te oturumların yanı sıra yerli ve yabancı uzmanlar özel sunumlar da gerçekleştirecek.

Savunma sanayinin önemli oyuncuları DLSS’e katılacak

DLSS’e katılacak firmalar arasında; Cargo Partner, KINAY, ODS Lojistik, ASELSAN, Roketsan, Turkish Cargo, FNSS, HAVELSAN, DASAL Havacılık ve MilSOFT gibi savunma sanayisinin önemli temsilcileri bulunuyor.

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