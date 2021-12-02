Yeşil Toplu Taşıma Sistemlerine Uluslararası Destek

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz’ın yürütücülüğünü yaptığı yeşil proje, Erasmus desteği aldı. Projede, ODTÜ’nün yanı sıra Hırvatistan, Romanya ve Slovenya’dan üniversiteler de yer alıyor.

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz’ın yürütücülüğünü yaptığı “Geleceğin Akıllı Şehirlerinde Enerji Kullanımı ve Yeşil Toplu Taşıma: Öğrenciler, Paydaşlar ve Girişimciler İçin Yenilikçi Bir Öğretim Programı” isimli proje, “Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

TED Üniversitesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen eğitim projesi, tüm dünyada alanında bir ilk olacak. Proje, gelecekteki akıllı şehirlerde toplu taşımanın nasıl programlanabileceği, olası taşıma taleplerinin nasıl tahmin edileceği, akıllı şehirler için yeşil toplu taşıma sistemlerinin neler olduğu konularında hazırlanacak eğitimleri kapsıyor. Yeşil toplu taşıma sistemleri ile ilgili olarak farkındalık yaratacak eğitim programı, öğrenciler ve akademisyenlerin yanında, özellikle yerel yönetimler ve girişimci adayları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz, “Yeşil enerjiyi teşvik ederek bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitim projemiz, uluslararası düzeyde ilk açık kaynak eğitim projesi olacak. Farklı alanlardan akademisyenleri bir araya getiren eğitim projemiz çok disiplinli bir eğitim modeline sahip” dedi. Eğitim programının 6’sı 8 saat, 1’i 4 saat olmak üzere toplam 7 eğitim modülü ve 1 destekleyici modülden oluştuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz, “Programın ilk taslağını Nisan ayında Romanya’daki öğrencilere uygulayacağız. Son halini aldıktan sonra, Eylül 2022 tarihinde Slovenya’da ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Çevrim içi mecralarda ve canlı yayınlanacak eğitim programı, ücretsiz olarak herkese açık olacak” dedi.

Proje Çıktıları

• Bir haftalık öğretim programı için bir müfredat

• Tüm ilgili kişiler için çevrimiçi bir haftalık öğretim programı

• Proje web sitesi tarafından sağlanan ve kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi öğretim programı platformu

• Bir haftalık öğretim programında her modül için öğrenme çıktıları, değerlendirme metodolojileri, vaka çalışmaları, simülasyon oyunları, sınıf içi etkinlikler

• Her modül için öncesi ve sonrası anketleri

• Öğrenciler, akademisyenler ve öğretim görevlileri, üniversiteler, paydaşlar ve girişimciler için geleceğin akıllı şehirlerinde yeşil toplu taşıma ile ilgili bilgileri içeren bir proje raporu

• Projeyle ilgili çok sayıda afiş, broşür ve el kitabı

• Üniversitelerde normal dönem dersi olarak okutulacak 7 ders için müfredat taslakları

• Ekdal programının taslak versiyonu: Ortak üniversitelerdeki lisans öğrencileri için Geleceğin Akıllı Şehirlerinde Enerji Kullanımı ve Yeşil Toplu Taşıma

Proje Websitesi ve Sosyal Medya Hesapları

http://eugput.com

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/eugput-project-41762a211/?originalSubdomain=tr

Instragram: https://www.instagram.com/eugputproject/

Proje Ortakları

University of Split (Hırvatistan)

Polytechnic University of Bucharest (Romanya)

University of Ljubljana (Slovenya)

Atomic Intelligence d.o.o. (Hırvatistan)

ODTÜ (Türkiye)

TEDÜ’den araştırmacılar:

Doç. Dr. İbrahim Ünalmış

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Akın

Dr. Öğr. Üyesi Pelin İrgin

Seda Damla Yücel

Ar. Gör. Gizem Çelik

Ar. Gör. Öykü Yücel