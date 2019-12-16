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Yeşilçam Kahve Evi Mutfak ve Kahve Akademisi açıyor

Türkiye'de kafe sektörüne geleneksel lezzetlere yatırım yaparak giren Yeşilçam Kahve Evi, 2020 yılında, kurumsal marka gücüne yatırım yapacak.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:43
Yeşilçam Kahve Evi Mutfak ve Kahve Akademisi açıyor

Türkiye'nin Mutfak ve Kahve Akademisini Yeşilçam Açıyor



Son 6 ayda 14 restoran kafe açarak, Türkiye genelinde 70 şubeye ulaşan Yeşilçam Kahve Evi, geleneksel Türk lezzetleriyle uluslararası zincirlere meydan okuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine hazırlanan Yeşilçam Kahve Evi, yenilikçi lezzetleri kendi bünyesinde eğittiği personel ile üretecek. Kahve Akademisi ve Mutfak Akademisi açmaya hazırlanan Yeşilçam Kahve Evi, 2020 yılında marka gücünü yeni şubelerle daha da pekiştirecek.

Yeşilçam Kahve Evi kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirbilek 2020 yılında yurt dışı yatırımlarına ve eğitim faaliyetlerine önem vereceklerini belirterek şu bilgileri verdi;

"Önümüzdeki yıl gençlere MEB iş birliğiyle sertifikalı Barista Akademi açmayı planlıyoruz. Bu sektörde eğitimli Barista açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak. Kahvenin hikayesini ve tarihini bilen, kahve ürünlerine hakim yetenekli gençlere yeni iş kapılarının açılmasına önem veriyoruz. 15 günlük eğitim periyotlar halinde akademiyi başarıyla bitiren gençlere kapımızı açacağız.
Ayrıca akademilerimizde, yeni açılacak şubelerde görev alacak personeli de eğitime tabii tutacağız. Kurum içi eğitim stratejimizi akademi temeli üzerine kurguluyoruz."

2020 YILINDA EN AZ 20 ŞUBE AÇILIŞI

Önümüzdeki yılın yeni şube açılışları için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Demirbilek, "2020 yılında yurt içinde 20 yeni şubenin açılışının yapılmasını planlıyoruz. Şimdiden görüşmeleri tamamlanan, imzaları atılan şubelerin dekorasyonları mobilya ve mutfak malzemelerinin üretimi tamamlanmak üzere. 2020 yılı bizim için, yurt dışına açılış için de oldukça önemli. Almanya ve İngiltere'de yatırımlara önem veriyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıl yurt dışında 5 şubenin açılışını planlarımıza aldık." Dedi.

YEŞİLÇAM HOLDİNG GELİYOR

Yeşilçam Kahve Evi'nin holdingleşme sürecinin başladığını söyleyen Ali İhsan Demirbilek "Marka bilincinin güçlendirilmesi, uluslararası yatırım süreci, tüm birimlerin tek merkezde toplanması, şirketlerimizi holding çatısı altında toplamayı kaçınılmaz hale getirdi. 2020 yılında genel merkez binamızla birlikte bu hedefe daha da yakın olacağız" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam Kahve EviBaristaAli İhsan Demirbilek2020
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