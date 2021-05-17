Yetenekli öğrenciler için ödüllü yarışma





İşletmelere ve insanlara iş birliğine dayalı 3D sanal ortamlar sunan Dassault Systèmes, geleceğin inovasyon öncülerine ilham vermek ve Endüstri Rönesansı’nda ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardım etmek için bir yarışma başlattığını duyurdu. “Yılın Projesi 2021” yarışmasının, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 16 yaşın üzerindeki öğrencilere, Dassault Systèmes'in çözümlerini kullanarak yaratacakları yenilikçi fikirleriyle tanınma fırsatı sunacağı açıklandı.

Yarışmaya katılan bütün öğrenciler, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 3DEXPERIENCE platformu lisansına ücretsiz sahip olabilecek. Öğrenciler eğer isterlerse, önceden hazırlamış oldukları bir proje ile de yarışmaya katılabilecek. Tasarım, inovasyon, işbirliği, sürdürülebilirlik ve diğer farklı kriterlere göre değerlendirilecek farklı kategorilerde toplam 16 proje, jüri tarafından ya da sosyal medyada yapılacak oylamalarla seçilecek. Projesi birinci gelen öğrenciler Nintendo Switch'ten e-scooter'a kadar çeşitli ödüllerin yanı sıra, talep tabanlı üretim hizmeti 3DEXPERIENCE Market Place Make ile projelerinin 3 boyutlu baskısını yaptırma hakkını da kazanacak.

Yarışma 13 Haziran'a kadar başvuruya açık olacak. Kazananlar 9 Temmuz'da Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE Edu web sitesinde ve Dassault Systèmes Facebook sayfasında duyurulacak.

Dassault Systèmes’in 2020 yılında düzenlediği “Yılın Projesi” yarışmasına 27 farklı ülkeden, 250’den fazla proje katıldı ve 17 kategoride ödül dağıtıldı. Geçtimiz yılın kazananları arasında, yarış motosikleti şasisinin eklemeli imalatından, tarım için çok nozüllü bir pestisit püskürtme cihazına ve yarı otonom bir tekerlekli sandalyeye kadar çeşitli projeler yer aldı.

"Yılın Projesi 2021" hakkında daha fazla bilgi için Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE Edu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://poty.edu.3ds.com/