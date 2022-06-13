YHT biletlerine gece yarısı zam geliyor



Gece yarısı zamlarından bu kez Yüksek Hızlı Tren tarifeleri nasibini aldı. Bu gece yarısından itibaren tüm hatlarda YHT seferlerine yüzde 30 zam geliyor. Daha önce bilet alanlar, trene binmeden önce zam farkını ödemek zorunda kalacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

Resmi olarak yüzde 73’ü, bulan enflasyon her alanda yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 54 kuruş zam gelmiş, böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,42 TL, Ankara’da 28,51 TL, İzmir’de 28,53 TL olmuştu.

Ulaşımda da zamlara bir yenisi daha eklendi.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 ve nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.