Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Beşiktaş 2 - Göztepe 1
Kapat

Yılbaşı alışverişi yapancaklara 7 güvenlik önerisi

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yılbaşı hediyesi olarak boş bir banka hesabıyla karşılaşılmaması için alınması gereken 7 önlemi sıralıyor.

23 Aralık 2021 Perşembe 22:02
Yılbaşı alışverişi yapancaklara 7 güvenlik önerisi

Yılbaşı alışverişi yapancaklara 7 güvenlik önerisi
 

Yılbaşı geliyor ve yılbaşı hediyeleri alırken büyük harcamalar yapılıyor. Siber saldırganlarınsa yılbaşından tek istedikleri daha çok kişisel veriye erişmek. Özellikle yılın bu zamanında siber saldırıların daha çok arttığını belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yılbaşı hediyesi olarak boş bir banka hesabıyla karşılaşılmaması için alınması gereken 7 önlemi sıralıyor.

Yılbaşı sezonu birçok kişi için yılın en güzel zamanlarından biri olabilir ancak siber suçluların da en çok saldırdığı dönemlerden biri. Özellikle aralık ayı tüm dünyada harcamaların en çok arttığı yoğun bir dönem. Yılbaşı zamanı alışverişler yapılırken siber suçlular da pusuya yatmış yeni saldırılarını planlıyor. Her geçen gün farklı şekillerde insanları dolandırmaya hazırlanan siber suçlular, sosyal mühendislik planlarıyla yalnızca keyfinizi bozmakla kalmıyor, banka hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi çalmak için de uğraşıyor. Büyük indirimler, hediye kartları veya çekilişler kazandığınızı söyleyen e-postalar, bankanızdan veya kargo şirketlerinden gelmiş gibi görünen şüpheli SMS’ler gibi siber saldırıların kurbanı olmamanız için Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken 7 adımı sıralıyor.

Siber Suçluların Dolandırma Yöntemleri ve 7 Güvenlik Önerisi

Katılmadığınız bir yılbaşı çekilişini kazandığınızı ya da hiç gitmediğiniz bir mağazadan indirim aldığınızı söyleyen bir mail mi geldi? Bankanızdan, kargo şirketlerinden veya mobil operatörünüzden geliyormuş gibi görünen şüpheli bir SMS mi aldınız? Daha önce hiç duymadığınız bir hayır kurumundan bağış yapmanızı söyleyen biri mi aradı? Tebrikler, siber suçluların yeni hedefi sizsiniz. Özellikle yılbaşı döneminde tüketicilerin oldukça dikkatli olması gerektiğini söyleyen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber suçluların eline düşmemeniz için dikkat etmeniz gereken 7 adımı sıralıyor.

1. Online alışveriş yaparken güvendiğiniz siteleri tercih edin. Dünya üzerinde her gün milyonlarca yeni web sitesi açılıyor. Siber suçlular da en favori alışveriş sitelerini taklit ederek banka hesaplarınıza veya başka kişisel verilerinize ulaşmayı hedefliyor. Birebir aynı görünen bu sahte web sitelerinden korunmanın en kolay ve garanti yolu, bilmediğiniz, daha önce hiç alışveriş yapmadığınız ya da yapan görmediyseniz o web sitesini tercih etmemek olacaktır. Her zaman güvenilir ve resmi sitelerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Eğer bir siteden ilk defa alışveriş yapacaksanız mutlaka URL’sini kontrol edin ve bağlantının “HTTPS” ile başladığından emin olun.

2. Sosyal medyada reklamı yapılan ücretsiz çekilişlere kanmayın. Sosyal medyada reklam yapmak çok zor değil. Siber suçlular da kullanıcıları kandırmak için çekiliş reklamları kullanıyor. Karşınıza çıkan ücretsiz çekiliş reklamlarındaki bağlantıları izlediğiniz zaman siber suçluların ağına düşebilirsiniz. Bu reklamlara inanıp boşuna vaktinizi harcamayın.

3. İnternetten alışveriş yaparken halka açık Wi-Fi’ye bağlanıyorsanız mutlaka VPN kullanın. Halka açık Wi-Fi kullanmak siber suçluların işini kolaylaştırıyor. Özellikle alışveriş yaparken banka bilgileri gibi hassas verilerinizi ele geçirmeyi hedefleyen siber saldırganlar bu Wi-Fi’lar üzerinden kullanıcıların bilgilerini çalıyor. Siber saldırılara karşı son derece savunmasız olan alışveriş merkezleri, restoranlar, otel lobileri ve havaalanlarının Wi-Fi ağlarına katılırken mutlaka VPN kullanın.

4. Ödeme seçeneklerine karşı dikkatli olun. Eğer bir çevrimiçi perakendeci sizden banka havalesi, hediye kartı veya kripto parayla ödeme talep ederse bilin ki bu bir siber dolandırıcılıktır.

5. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Siber saldırganlar, tüketicilerin hassas bilgilerini ele geçirmek için kimlik avı maillerindeki bağlantıları kullanır. Bu bağlantılara girdiğiniz tüm kişisel verileri saldırganlar görebilir ve hesaplarınızı çalmak için kullanabilir. Sahte e-postalar resmi yazışmaları taklit eder ve sizi eyleme geçirmeye çalışır. Hesabınızda acil bir güvenlik problemi olduğunu yazmış olsalar bile bu e-postalara itibar etmeyin. Tarayıcınızdan mailin geldiği siteyi kontrol edin ve hesabınızda gerçekten bir güvenlik problemi olup olmadığına bakın.

6. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. İki veya çok faktörlü kimlik doğrulama, hesaplarınızın güvenliği için fazladan bir güvenlik katmanı olarak düşünülebilir. Birçok uygulama ve hizmet bu güvenlik protokolünü kullanır. Biri hesabınıza erişmeye çalıştığında haberinizin olması için iki veya çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

7. Bir güvenlik çözümü kullanın. Cihazlarınızı, kötü amaçlı yazılımlara ve hassas bilgileri çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı korumak için bir güvenlik çözümü kullanmayı ihmal etmeyin.
 

Son Güncelleme: 23.12.2021 22:05
Anahtar Kelimeler:
AlışverişYılbaşı Alışverişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri;“Hijyende Mükemmellik” sertifikası aldı
Eczacıbaşı Profesyonel işletmeleri;“Hijyende Mükemmellik” sertifikası aldı
Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı
Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı
Turcas Petrol, Kuyucuk’taki hisselerini Albioma’ya satıyor
Turcas Petrol, Kuyucuk’taki hisselerini Albioma’ya satıyor
Fabrika yangınları büyük tehdit, sigorta zorunlu olmalı
Fabrika yangınları büyük tehdit, sigorta zorunlu olmalı
Şekerbank’tan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”
Şekerbank’tan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”
Piyasaya zararına dolar süren kim?
Piyasaya zararına dolar süren kim?
75 Kurum, zehirsiz kentler için harekete geçti
75 Kurum, zehirsiz kentler için harekete geçti
Örtülü müdahale iddiası | Merkez Bankası o gece ne yaptı?
Örtülü müdahale iddiası | Merkez Bankası o gece ne yaptı?
Palandöken | Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızla indirim yapmalı
Palandöken | Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızla indirim yapmalı
Benzin motorin zamları geri alınacak mı? 
Benzin motorin zamları geri alınacak mı? 

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim