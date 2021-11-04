Yılda iki Ömerli Barajı kurtaran yatırım | Türk mühendisleri geliştirdi

Yılda iki Ömerli Barajı kurtaran yatırım





Her yıl özellikle bahar aylarında gündeme gelen su sorunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Erişilebilir tatlı suyun dünyadaki su miktarının yalnızca yüzde 1’ini oluşturduğu bu dönemde su tasarrufu ve suyu geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen su tasarruf cihazı Gristek, yılda iki Ömerli Barajı’nı dolduracak kadar su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkan bilinçsiz su tüketimi olumsuz etkisini her yıl artırıyor. Tatlı su oranlarının her geçen yıl daha düşük boyutlara dayandığı bu soruna en temel çözüm ise pasif tasarruftan geçiyor. Ev, işyeri, kamu kurumları ve ortak yaşam alanlarında sağlanacak önlemler bu sorunun engellenmesindeki ilk adım olarak öne çıkıyor.

Genç Türk mühendisler tarafından geliştirilen Gristek Modül ürünü pasif tasarruf sağlama noktasında su sorununa ciddi bir çözüm sunuyor. İnsan tenine değdiği anda gri su durumuna düşen suları geri dönüştüren Gristek Modül bu anlamda önemli bir tasarruf sunuyor. El yıkamada kullanılan suyu yeniden kullanıma uygun hale getirerek klozet temizliğinde kullandıran girişim bu anlamda hem su tasarrufu hem de fatura tasarrufu sağlıyor.

Hedef iki büyük barajı dolduracak su tasarrufu

Gristek Modül ile sağlanan su tasarruflarıyla yılda iki Ömerli Barajı’nı dolduracak ortalama 700 milyon m3’lük suyu geri dönüştürmeyi amaçlıyor.

Ev, işyeri, kamu kurumları ve ortak yaşam alanlarındaki kullanımlarla yüzde 40 su tasarrufu sağlayan girişim harcanan suyu doğrudan geri dönüştürüyor. Modül içerisindeki UV-C ışın teknolojisi gri suyun temizlik amacıyla kullanılmasını sağlayarak bireyleri pasif tasarrufa yönlendiriyor.

Fatura tutarlarında yüzde 40 tasarruf sağlıyoruz

Yıllık su tasarrufu hedefiyle ilgili konuşan Gristek Kurucusu Yunus Burak Özcan, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilinçsiz su tüketimi büyük sorun oluşturuyor. Ülke olarak su tasarrufunu önemseyen bir anlayışa sahibiz. Son yıllarda atılan kamusal adımların da etkisiyle su sorunu gündemde tutuluyor. Biz Gristek olarak geliştirdiğimiz Modül ile bu soruna önemli bir çözüm üretiyoruz. Ev, işyeri, kamu kurumları ve ortak yaşam alanlarını hedeflediğimiz Gristek Modül ile hanelerin hem su tüketimini hem de fatura tutarlarını yüzde 40 oranında azaltıyoruz. Gri su teknolojisi olarak adlandırdığımız bu sistemi önümüzdeki bir yıl içerisinde 100 bin lavaboya kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yıllık iki Ömerli Barajı’nı dolduracak 700 milyon m3 suyu kurtarmak istiyoruz. Genç Türk mühendisler olarak ürettiğimiz bu cihazın önce ülkemizdeki daha sonra su kıtlığı çeken ülkelerdeki su sorununa çözüm olacağına inanıyoruz.” dedi.

Gristek Modül’ün üretim süreci Çorum’da kurulan fabrikada tamamlanıyor ve kurulumlar A’dan Z’ye Gristek ekibi tarafından sağlanıyor.

