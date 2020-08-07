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Yıldız Entegre’den deneyim merkezi ve showroomu

‘Çek, Seç, Uygula’ ile artırılmış gerçekliği parkeye taşıyan Yıldız Entegre, şimdi de hayata geçirdiği yeni showroomda yaklaşık 600 ürünü deneyimleme fırsatı sunuyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 17:19
Yıldız Entegre’den deneyim merkezi ve showroomu

Yıldız Entegre’den deneyim merkezi ve showroomu


Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı showroomda seçilen parkeler dijital olarak yere yansıtılabiliyor. Showroomda Variodor kapıların ses geçirmezlik özelliğinin test edilebildiği bir test odası da bulunuyor.


Türkiye’de orman ürünleri alanında sektörün öncüsü olan Yıldız Entegre, teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.  Ürün portföyünü her geçen gün büyüten şirket, Kocaeli’deki yeni showroomunun açılışı gerçekleştirdi.  Sektörün en büyük deneyim merkezlerinden biri olan showroomda Yıldız Entegre’nin yenilikçi ürünler sergilenecek.


SES GEÇİRMEYEN TEST ODALARI DA VAR

Yüksek teknolojisi ile dikkat çeken shoowromda ziyaretçiler, Yaklaşık 600 farklı ürünü deneyimleme fırsatı bulurken, Dijital Görüntüleme Sistemi ile seçilen parkeler birebir yere yansıtılabiliyor; parkenin yerde nasıl göründüğü izlenebiliyor. Ayrıca showroomda Variodor kapıların ses geçirmezlik özelliğinin test edilebildiği bir test odası da bulunuyor. 100.000 defa açma kapama sertifikasına sahip olan Variodor’un sağlamlığını test etmek de mümkün. Her gün 5 bin 760 kez; yılda 2 milyon 102 bin kez otomatik olarak açılıp kapanan Variodor, bu test merkezinde gözlemlenebiliyor.


Aynı zamanda sektör profesyonellerinin de buluşma noktalarından biri olacak yeni shoowroomda, parke ustasından marangoza, satın alma uzmanından tasarımcıya kadar tüm karar vericiler ürünlerin doku ve renk uyumunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Orman ürünleri sektöründe bir dünya markası olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Dijital dönüşüme önem veren yapımız çerçevesinde kurumsal organizasyondan tedarik zincirine, üretimden satışa kadar tüm iş süreçlerinde sürekli gelişimi hedefliyoruz. Bu kapsamda sektörümüze değer katmaya yönelik attığımız emin adımların ve gerçekleştirdiğimiz projelerin ışığında gördüğümüz başarılı neticeler de bizleri mutlu ediyor. Yeni showroomumuzda ise tüm paydaşlarımızın ürünlerle ilgili eksiksiz ve doğru bilgi alacakları, dokunup, birebir deneyimleyebilecekleri bir teknoloji merkezi yaratmayı hedefledik. İnovasyonu temel alan yaklaşımımızla bir yandan üretim süreçlerimizi geliştirirken bir yandan da pazarlama alanında müşteri deneyimini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz’’ dedi.


DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPIYORUZ

Yakın zamanda ise yine sektörde bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Şahin, “Yıldız Entegre olarak Türkiye’de bir ilk olan ‘Çek, Seç, Uygula!’ adını verdiğimiz yeni parke seçim uygulamasını sektöre kazandırdık. Bu uygulamayla artık kullanıcılar, parke seçimlerinde teknolojiden faydalanacak; hangi parkenin hangi odada nasıl duracağını dijital ortamda görebilecek.  Sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden, kullanıcılar VarioClic ve TerraClick ürün grubundaki model ve renk seçeneğinde parkeleri odalarının zemininde görüp; model ya da renk tercihlerini de zevklerine ve odanın uyumuna göre yapabilecek. Yeni uygulamamızla ilgili olumlu geri dönüşler almaya başladık.  Dijital dönüşüme ağırlık veren çalışmalarımız ve teknolojinin bizlere sunduğu imkanları da kullanarak sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

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