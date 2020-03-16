Yıldız Holding Kurumsal İletişim’de üst düzey atama





Yıldız Holding’de Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevine Tuğçe Altınsoy getirildi. Basın ve iletişim dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding’in tüm iletişim stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına liderlik edecek.

Tuğçe Altınsoy, 2003 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu ve kariyerine üniversite yıllarında TRT Ankara’da muhabir olarak başladı. Ardından 2001-2003 yılları arasında İş Bankası iştiraklerinden İşnet A.Ş.’de Web Editörü olarak çalışan Altınsoy, 2003-2009 yılları arasında Bersay İletişim Danışmanlık’a bağlı Kesişim Yayıncılık’ta Kıdemli Editör olarak çalıştıktan sonra 2009-2013 yılları arasında PARA Dergisi’nde gazetecilik yaptı.

İLETİŞİMDEKİ DENEYİMİNİ YILDIZ HOLDİNG’E AKTARACAK

2010 yılında Columbia Üniversitesi’nin Citi Group iş birliğiyle dünya çapında ekonomi gazetecileri için açtığı “Citi Journalistic Excellence Award” yarışmasında Türkiye’den birinci seçilerek New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu’nda eğitim hakkı kazanan Altınsoy, 2013-2017 yılları arasında sırasıyla Turkcell’de Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı, Ogivly PR’da Account Direktörü ve Sütaş’ta Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev yaptı. Altınsoy, Yıldız Holding’e katılmadan önce Siemens Türkiye’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu.

iyigunler.net ailesi Gazeteci meslektaşımıza yeni görevinde başarılar diler.