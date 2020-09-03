Yıldız Teknopark, Akademisyen girişimcilerin de ilk tercihi

Bugün teknopark bünyesinde 43 üniversiteden toplam 90 akademisyen girişimcinin kurduğu 72 şirket olduğunu söyleyen Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, “Akademisyen girişimcileri yeni ticari değerler üretmek için Yıldız Teknopark’a davet ediyoruz.” diyor.

Yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyon edinen Yıldız Teknopark akademisyen girişimcilerin de ilk tercihi oluyor.

Üniversitelerdeki bilimsel bilgi birikim ve araştırma sonuçlarının inovatif girişimlere transferini teşvik ederek, yeni ticari değerler üretilmesini sağlamak üzere çalışan Yıldız Teknopark’ta bugün 43 üniversiteden toplam toplam 90 akademisyenin kurduğu 72 aktif akademisyen firması bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne kadar devlet üniversitelerindeki hocaların yanı sıra Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Okan, Medipol gibi pek çok vakıf üniversitesinden hocanın da teknopark bünyesinde çalışmalarını yürüttüğüne değinen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, “Yıldız Teknopark bünyesindeki sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programız var. Özellikle malzeme, nanoteknoloji ve donanımsal ürünler alanında alt yapı sağlayan tek kuluçka merkezi olmamız bizi diğer teknoparklardan ayrıştırıyor.” diye konuşuyor.

Akademisyen girişimcilerin 29 patenti var

Yıldız Teknopark bünyesinde bugün 327 Ar-Ge, 98 kuluçka olmak üzere toplam 425 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerden 72’si ise aktif akademisyen şirketler. Bunların 31 tanesinin kuluçka olduğunu söyleyen Prof.Dr. Güner, bu şirketlerin ağırlıklı olarak sağlık, kimya, medikal, makine ve teçhizat imalatı, geri dönüşüm, elektronik, enerji, yazılım, robotik, çevre, eğitim teknolojileri alanlarında projeleri olduğunun altını çiziyor. Bugüne kadar akademisyen girişimcilerin toplam 50 milyon TL’nin üzerinde ihracat yaptığını belirten Güner, bu akademisyenlerin 29 tane patente sahip olduğunu da sözlerine ekliyor.

Akademisyen girişimciler arasında pek çok başarılı ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuş isim var. Türkiye’nin iş birlikçi robotlar (İHA ve İKA’lar) ile otonom keşif, güdüm ve seyrüsefer projesinde ana yüklenici şirket olan Polonom Robotics’in kurucusubu isimlerden biri.

Çocukların zeka potansiyelini üst seviyeye çıkarmak ve daha zeki çocukların yetiştirilmesine katıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş bilgisayarlı zeka geliştirme programı MenalUP markasının kurucusu Ayasis’in kurucu ortağı Arş. Gör. Reşit Doğan da yine kuluçkadaki akademisyen girişimcilerden bir diğeri.

Chemtox Biolab Arge kurucu ortağı Prof. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç ise hem bu sene ve hem geçen sene yapmış olduğu sanayiye lisanslama yoluyla transfer ile adından söz ettiriyor.

Sunulan avantajlar

Akademisyen girişimciler arasında buluşları ticarileşmiş pek çok kişi olduğuna da değinen Prof.Dr. Güner, teknopark olarak akademisyenlere verdikleri desteklerle ilgili şunları söylüyor:

“Yıldız Kuluçka olarak akademisyenlere ücretsiz kapalı ofis imkanının yanı sıra, fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Mentörlük, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı, basın ve pr danışmanlığı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Tabi vergi muafiyetlerinden ve teşviklerinden yararlanma imkanı da var.”