

‘Yılın en başarılı e-ticaret oyun platformu’ belli oldu

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, AB Grup Holding sponsorluğunda, 15 Kasım gecesinde sahiplerini buldu. Strong Group Medya tarafından düzenlenen ve kazanan isimlerin Strong Bosses dergisi okuyucularının oylarıyla belirlendiği organizasyon; bilim, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşen törende Gülşen ve Simge Sağın sahne aldı.

Yılın en başarılı e-ticaret oyun platformu oyunfor

2010 yılından beri e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren vegibi global çapta 85’in üzerinde teknoloji ve oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan oyunfor.com, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde ¨Yılın Başarılı E-Ticaret Oyun Platformu¨ seçildi.

Ünlü sunucu Ece Erken ve oyuncu Çetin Altay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen gecede şirket adına sahneye çıkan Genel Müdür Mehmet Dumanoğlu; ¨Şirketimizin hedeflerine kısa sürede ulaşmasını sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi her platformda destekleyen milyonlarca Oyunfor kullanıcısına çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ve bu ödülü almaktan mutluluk duydum, teşekkürler¨ diyerek ödülünü aldı.

Törenin ardından ödülle ilgili konuşan Mehmet Dumanoğlu ¨Bizi yılın başarılı e-ticaret oyun platformu olarak seçen Oyunfor kullanıcılarına ve bu özel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. En başından beri hedefimiz, her geçen gün gelişen oyun sektörünü ve dijital pazarlama dinamiklerini iş ortaklarımız ile beraber yakalayarak sektörde öncü olmaktı. Aldığımız bu ödülle yeni hedeflerimize ulaşmak için çok daha motive bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz¨ ifadelerini kullandı.