Yılın ilk doğa fuarı İstMarina AVM’de

Modadan eğlenceye, sanattan lezzete kadar birçok alanda hizmet veren İstanbul’un en şık AVM’si İstMarina, 2020’nin ilk doğa fuarına ev sahipliği yapıyor.Macera tutkunlarını, “Doğa Sana Geliyor” outdoor hobi günlerinde bir araya getiren etkinlik dizisi, bugün sürpriz isimleri ağırlayacak.

Sosyal aktiviteleriyle sanatın ve kültürün merkezi haline gelen İstMarina AVM, macera ve doğa severleri outdoor günlerinde bir araya getiriyor. Keyifli etkinliklerin düzenlenip eğlenceli sporların deneyimlendiği, doğada hayatta kalma eğitimlerinin yer aldığı etkinlikler, sürpriz çekilişler ve eğlenceli isimlerle maceraperestleri buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk doğa fuarı boyunca düzenlenen keyifli etkinliklerin yanı sıra, outdoor markalarına ait tüm ürünlerin indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu İstMarina AVM, birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Minikler maceraya, büyükler eğlenceye doyuyor

“Doğa Sana Geliyor” temasıyla düzenlenen outdoor günlerinin minik katılımcıları, tırmanma duvarında doyasıya eğleniyor. Yedi metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak maceranın keyfini çıkaran çocuklar, eğitmen eşliğinde tırmanışın inceliklerini öğreniyor. Sürpriz kampanyalarla dolu aktivitelerin yanı sıra bugün de devam edecek olan çadır kurma yarışmasında, kamp tutkunlarının kuracağı çadırlar arasından seçilen en iyi çadırın sahibi, Kamperest ürünleriyle ödüllendirilecek. Tüm misafirlerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşen fuar, 16:00 – 18:00 saatleri arasında Influencer’ları katılımcılarla buluşturacak.

Doğada Yaşam Okulu’ndan eğitim günleri

14:00 -16:30 saatlerinde verilecek olan “Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi”nin ardından keyif dolu bir yarışmanın yanı sıra Doğada Yaşam Okulu tarafından kıyasıya mücadelenin yaşanacağı yarışmalar düzenlenecek. AVM’nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı Oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp, tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler; çekilişle 1 adet BUFF ve 1 kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu’nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.

Çekiliş talihlileri ödüllendirilecek

Her yaştan insanı bir araya getiren kapsamında birçok katılımcı, çekiliş fırsatı yaşayacak. @istmarinaavm @outdoorstoreturkiye hesaplarını takip edip iki arkadaşını etiketleyen herkes çekilişe katılma hakkı kazanırken, her gün üç talihli, çekiliş sonucunda ödüllendirilecek. Etkinliğin ardından Outdoor Türkiye ana hesabından yapılacak olan çekilişle ise @outdoorstoreturkiye ve @istmarinaavm’yi takip eden katılımcılar, üç kişiyi etiketleyerek çekilişe katılma hakkı kazanırken, çekiliş talihlileri ödüllerine kavuşacak.

İstMarina AVM’de 200 TL alışverişe Audı Q2 kazanma şansı 15 Mart’a kadar devam edecek

Kazançlı alışveriş fırsatını bu yıl da Audi Q2 ile taçlandıran İstMarina AVM’de yer alan mağazalardan 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle son model Audi Q2 marka otomobil kazanma şansı yakalıyor. 15 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya süresince belirtilen tutarda alışveriş yapıp fiş ve faturalarını AVM içerisindeki kampanya stantlarına ibraz ederek onaylatan ziyaretçilerden, çekiliş sonunda bir talihli Audi Q2 otomobilin sahibi olurken, üçer kişi iPhone XS ve Samsung 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.

