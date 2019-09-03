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Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 

Elektriğe, doğalgaz ve akaryakıta yapılan peş peşe zamlara rağmen enflasyon rakamları yüzde 15 olarak açıklandı. 

Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 

Elektriğe, doğalgaz ve akaryakıta yapılan peş peşe zamlara rağmen enflasyon rakamları yüzde 15 olarak açıklandı. 

03 Eylül 2019 Salı 10:10
Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 

Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde meydana gelen düşme enflasyon rakamlarının bir puan düşük çıkmasında etkili olduğu gözlendi. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.86 arttı. Beklenti yüzde 1.3 olarak açıklanmıştı

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.86 arttı.

Yıllık enflasyon rakamlarına yüzde 1 payı olan doğalgaz ve elektriğin son bir ayda ortalama yüzde 30 artması, sigaraya yapılan ve yüzde 50'yi bulan fiyat artışlarının rakamların enflasyon rakamlarını nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.

TUİK verilerine göre taze ve meyve fiyatları yüzde 6 düşmesi enflasyon rakamlarının düşük çıkmasına neden oldu.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos'ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık yüzde 1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz'daki yüzde 16.65'ten yüzde 15.51'e gerilemesi bekleniyordu.  Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

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