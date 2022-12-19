Yonca krizini önlemek için hazine arazisi formülü

Yonca başta olmak üzere hayvanlara verilen yem bitkilerini üreten çiftçiler ve köylüler, dövizle daha çok gelir getiriyor diye ürettiklerini Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihraç edince, hayvancılık sektörü ot kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Yonca ihracatı yasaklandı ama kriz bitmedi. Türkiye’nin 15 milyon ton yem açığı var.



Peki çözüm nedir?



Hayvancılık yapan firmalar, krizin aşılması için Hazine’ye ve Milli Emlak’a ait çorak arazilerin yem bitkileri üretmek üzere kendilerine kiralanmasını istiyor.



Hayvancılık sektöründe de faaliyet gösteren ünlü iş insanı Abide Gülel, sektörde yaşanan doğal yem krizi ve çözüm yolları hakkında şu bilgileri verdi:



YONCA İHRACATI YASAKLANDI AMA 15 MİLYON TON AÇIK VAR



“Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hayvancılık işletmeleri, yem ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak meralardan karşılamakta, bu sayede çok daha düşük maliyetlerle doğal üretim gerçekleştirebilmektedir. Bunun aksine ülkemizde yeterli doğal yem üretimi yok. Özellikle yonca, kaliteli süt üretiminde çok önemli bir bitki.

Artan kurlardan dolayı Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihracatın artması hayvancılık sektörünü zor durumda bırakmıştı. Hayvansal yem üreticilerimiz, çiftçilerimiz, köylülerimiz haklı olarak bizimle değil yurtdışıyla çalışmayı tercih ediyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince, ülkemiz ihtiyacı göz önüne alınarak, yetiştiricilerimizin kaba yem temininde sıkıntı yaşamamaları için yurtdışına yonca ve kaba yem ihracatı yeni bir talimata kadar yasaklandı. Gecikmiş bir karar olsa da yerinde bir karar. Bu sayede sektör biraz olsun rahatladı ama sorun tam anlamıyla çözülmedi. Çünkü ülkemizin 15 milyon ton yem açığı var.



GDO’LU YEM YEDİRMEK İSTEMİYOUZ



Hayvanın yediği yemin kalitesi, çeşidi sütün de kalitesini değiştiriyor. Hayvanlarımıza genetiği değiştirilmiş ithal yem yedirmek istemiyoruz. Yonca, süt kalitesini etkileyen önemli bir besin kaynağı.

ÇÖZÜM, HAZİNE VE MİLLİ EMLAK ARAZİLERİNDE



Hem yem açığının kapatılması hem de dışarıdan GDO’lu yem ithal etmemek için hayvancılık yapanlar doğal yem üretimini kendileri yapmak istiyor. Hazine ve Milli Emlak’a ait kullanılmayan, çorak arazilerin hayvancılık yapan firmalara kiralanması bu sorunu kökten çözecektir. Çorak arazileri üç yıl içinde sulu tarım arazisine dönüştürebiliyoruz.

Defalarca Milli Emlak’a, Hazine’ye başvurduk. ‘Atıl durumdaki arazileri bize kiralayın dedik’ ama olumlu cevap alamadık.

Yem masraflarımız işletme maliyetleri içerisinde maalesef yüzde 70 oranında. Hayvancılık sektöründeki doğal yem sorunu çözülmezse et ve süt fiyatları daha da artar. Belki de gelecekte yapay etleri yemeye mecbur kalacağız.”

