Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı

Türkiye'de ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcandı

Türkiye’nin en büyük ithalat kalemini oluşturan enerji harcamalarında istenen düzeyde tasarruf sağlayamadığı ortaya çıktı. TÜİK rakamlarına göre ülkedeki yaklaşık 29 milyon kişinin konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı tespit edildi. Enerjisinin yüzde 32’sini evleri ısıtma ve soğutma için kullanan Türkiye, 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolar harcadı.

Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, TÜİK tarafından yayınlanan ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Araştırması’ rakamlarını yıllardır yakından takip ettiklerini belirterek, “Geçen zaman içerisinde üzülerek görüyoruz ki, evlerdeki yalıtım sorunlarının çözümünde yeterince yol alınamıyor. Konutların yaklaşık üçte birinde ısı yalıtımı, rutubet, küf ve çatı sorunları yaşanıyor. Binalarda ısı yalıtımı konusunda 60 yıldır öncü çalışmalar yürüten bir şirket olarak, bu konuyu önemsiyor, ürünlerimizin ısı yalıtım değerlerini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmaların ürünü olan yeni bir duvar malzemesi tanıttık. Binanın dış duvarlarında kullanılan Ytong 0,08 isimli yeni duvar blokumuz standart gazbetonlara göre yüzde 40 daha fazla ısı yalıtımı sağlıyor ve yüzde 20 daha hafif.” dedi.

Evleri ısıtma ve soğutma için 40 milyar dolar ödüyoruz

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğuna ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde enerji ithalatının yüzde 91 oranında artarak 97 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Tolga Öztoprak “Ülkemizin ödediği enerji faturasını azaltmak için enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf imkanlarını geliştirmek zorundayız. Dış ülkelere ödediğimiz 97 milyar doların yaklaşık 40 milyar dolarını sadece evlerimizi ısıtmak ve soğutmak için kullanıyoruz. TÜİK verilerine göre yaklaşık 29 milyon kişi konutunda yetersiz yalıtımdan kaynaklanan ısınma sorunu yaşıyor. Sıfıra yakın enerji ile evlerimizi ısıtabilecek imkanlara sahip olduğumuzu düşünürsek, önümüzde yapılacak çok fazla iş olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Gazbeton sektöründe 0,08 devrimi

Tolga Öztoprak, 60’ıncı yılını kutlayan Türk Ytong’un rakipsiz ürün ve hizmetleriyle yapı sektörüne yön veren bir şirket olduğuna dikkat çekerek “Yapı sektöründe fark yaratan ürünler geliştirmek ve ürünlerimizin performansını artırmak için inovasyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 60’ıncı yılımızda sektörü yeni ve benzersiz ürünler ile buluşturmak bizim için önemliydi. Yeni ürünümüz Ytong 0,08 ile bir kez daha sektörümüzde devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attık.” dedi.

Tolga Öztoprak, Türkiye yapı sektörünün en önemli iki sorununa odaklandıklarını sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “Ülkemizde en önemli iki sorun, depreme karşı yapı güvenliğinin sağlanması ve enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Yeni duvar ürünümüzün ülkemizin ihtiyacı olan hızlı, güvenli, enerji verimli kentsel dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ytong 0,08 ile duvar bloklarımızı ısı yalıtımında daha güçlü ve hafiflettik. Standart gazbeton bloklardan yüzde 20 daha hafif olan Ytong 0,08, binaya daha az yük binmesini sağlayarak depremde yapı güvenliğinin artmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında 0,08 W/mK ısıl iletkenlik hesap değeri ile yüzde 40 daha fazla ısı yalıtımı sağlayarak, yapılardaki enerji tasarrufunu artırıyor. 60 yıldır olduğu gibi Türkiye’yi daha hafif, daha yalıtımlı, daha sağlıklı duvar malzemeleri ile tanıştırmaktan ve sektöre öncülük etmekten mutluyuz.”

Ytong 0,08 ile mantolamaya gerek kalmaz

Tolga Öztoprak ayrıca, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, yeni yapılacak konutlarda ısıtma ve soğutma için daha az enerji kullanımını sağlayacak yapı malzemelerinin kullanılmasının gerektiğini söyledi. Öztoprak, “Ytong 0,08 bloklar, duvarlarda mantolama veya ilave bir ısı yalıtım katmanı gerekmeden yapıların ekonomik bir şekilde A sınıfı enerji verimliğine ulaşmasına katkı veriyor. Bu sayede hem yatırım hem de enerji giderlerinden tasarruf sağlıyor.” dedi.

Türkiye’de 60 yıl boyunca binalarda ısı yalıtımı yoluyla 10 milyar doları aşkın enerji tasarrufu sağlayan Türk Ytong, yapı sektörüne ve ülke ekonomisine çok daha önemli katkılar sunmaya devam edecek.