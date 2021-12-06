Yüksek Enflasyon Devam Eder mi?





TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Enerji ve gıda tarafındaki artışla birlikte kur tarafındaki sert yükseliş sonrasında Kasım ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,51, yıllık bazda ise yüzde 21,31 oranında artış gösterdi.

ÜFE & TÜFE arasındaki spreadin açılmaya devam etmesi dikkat çekti. Çekirdek TÜFE ise yüzde 16,82’den yüzde 17,62’ye yükseldi. Ekim ayında sepet kurda görülen yüzde 7’lik artışın etkilerini Kasım enflasyon rakamlarında gördük.

Geçtiğimiz ayda ise sepet kur artışının yüzde 14 olduğu düşünülürse Aralık enflasyonunun da özellikle kur hareketi kaynaklı risklerin devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta ABD tarafından da enflasyon verisi açıklanacak. Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın son konuşmalarında 'geçici enflasyon' mottosunu bir kenara bıraktığını görüyoruz.

Fiyat artışlarından ziyade coronavirüste yeni varyant olarak ortaya çıkan omicronun tekrar ekonomileri yavaşlatıp yavaşlatmayacağı ve kapanmaları yaratıp yaratmayacağı dikkatle takip edilecek. Çünkü tıp insanları tarafından iki farklı görüş olduğunu görüş olduğunu görüyoruz. Bir kısım varyantın çok hızlı yayıldığını ve yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirirken, bir kısımda böyle bir kanıtın olmadığını ve mevcut aşıların yeterli olduğunu belirtiyor.

ABD tarafında enflasyon geçtiğimiz ay son 31 yılın en yükseği olarak yüzde 6,2 açıklanmıştı. Bu ay bir kısım geri çekilme ile yüzde 5,8 - yüzde 6,00 aralığında enflasyon bekleniyor. Son olarak bu hafta Euro Bölgesi tarafında enflasyon verisi açıklanmıştı. Euro Bölgesinde TÜFE Kasım’da artan enerji maliyetlerinin ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisiyle rekor yüksek seviyeye çıktı. Veri son 25 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.