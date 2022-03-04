Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yüksek Faturalardan bıkan sanayiciler, İstanbul Enerji'ye danıştı

SİAD üyeleri, İstanbul Enerji ile bir araya gelerek yüksek gelen faturalarda ne tür tasarruflara gidebileceklerini danıştı. Sanayicilere ‘Güneş Enerjisi’ni işaret eden İstanbul Enerji SİAD ile karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

04 Mart 2022 Cuma 01:32
Yüksek Faturalardan bıkan sanayiciler, İstanbul Enerji'ye danıştı

Yüksek Faturalardan bıkan sanayiciler, İstanbul Enerji'ye danıştı

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) üyeleri, İstanbul Enerji ile bir araya gelerek yüksek gelen faturalarda ne tür tasarruflara gidebileceklerini danıştı. Sanayicilere ‘Güneş Enerjisi’ni işaret eden İstanbul Enerji SİAD ile karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

Son dönemde yükselen enerji fiyatları sanayicileri darda bıraktı. Yüzde yüzün üzerinde artan elektrik fiyatları, sanayicileri yeni tasarruf araçlarına yönlendirdi. Bu kapsamda İBB’nin iştirak şirketi İstanbul Enerji, Seymen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi’nde Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) üyeleri ile bir araya gelerek ‘Enerji Çalıştayı’ gerçekleştirdi. 60 sanayi kuruluşunun ağırlandığı etkinlikte, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, enerji yatırımları ve enerji verimliliği danışmanlığı konusunda iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile birlikte İstanbul Enerji derneğe üye oldu ve Silivri SİAD bünyesinde enerji masası oluşturuldu. İstanbul Enerji’nin uzman mühendis kadrosu, Silivrili sanayicilerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde enerji konularındaki sorulara cevap verdi. Etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Özbakır Enerji Verimli Planlama ve İklim Değişikliği” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

SANAYİCİLERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK SUNULUYOR

Endüstriyel tesislerde enerji yatırımları ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Enerji, sanayicilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. İstanbul Enerji, son dönemlerde gündemde olan enerji zamlarından sonra, endüstriyel tesislerin enerji giderlerini düşürmek için uzman kadrolarıyla çözüm önerileri sunuyor. 

HER ÇATI BİR GÜN GES OLACAK

Yeşil dönüşüm kapsamında, kendi enerjisini üreten bina yaklaşımı ile çalışmalarını gerçekleştiren İstanbul Enerji; İBB’nin “Yeşil İstanbul” vizyonu doğrultusunda kamu binası ve sanayi tesislerinin çatılarına güneş enerjisi sistemleri kuruyor. İstanbul Enerji, bu sistemlerin elektrik maliyetlerine sağlayacağı katkılar ve bu yatırımlara ilişkin verimli yöntemlerin neler olacağı konusunda danışmanlık hizmeti de veriyor. İBB’nin ‘Sıfır Karbon’ hedefleri doğrultusunda çalışan İstanbul Enerji,  “Her Çatı Bir Gün GES Olacak” mottosuyla projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İBB Anadolu Hisarı'nı ayağa kaldırıyor
İBB Anadolu Hisarı'nı ayağa kaldırıyor
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek
Biri sizi konuşarak fıtık edebilir mi?
Biri sizi konuşarak fıtık edebilir mi?
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü
İBB Meclisi "İSKİ maliyet giderleri"ni görmezden geldi
İBB Meclisi "İSKİ maliyet giderleri"ni görmezden geldi
İBB Deniz Taksi sayısı artıyor
İBB Deniz Taksi sayısı artıyor
İBB, Anadolu Hisarı'ndaki kaçak yapıyı mühürledi
İBB, Anadolu Hisarı'ndaki kaçak yapıyı mühürledi
İBB’den 35 okula yeni spor salonu
İBB’den 35 okula yeni spor salonu
Anahtar Kelimeler:
İBBYüksek FaturaSİAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı
ENAG enflasyonu üç rakamlı çıktı
SÖKTAŞ 2021’i rekorla kapattı
SÖKTAŞ 2021’i rekorla kapattı
Benzin ve Motorin zammı | Yeniden zam geliyor
Benzin ve Motorin zammı | Yeniden zam geliyor
Çilekte pestisitle mücadeledeki başarı ihracatta rekor getirdi
Çilekte pestisitle mücadeledeki başarı ihracatta rekor getirdi
İklim Değişikliği ve çevre sorunlarına yol haritası
İklim Değişikliği ve çevre sorunlarına yol haritası
İş kazalarında her yıl 2 milyon insan can veriyor
İş kazalarında her yıl 2 milyon insan can veriyor
Hileli ürünler listesi | Bakanlık açıkladı, sakın almayın
Hileli ürünler listesi | Bakanlık açıkladı, sakın almayın
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor
Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim