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Yükselen'de yeni yatırım kararı

Türkiye vasıflı çelik sektörünün öncü şirketlerinden Yükselen Çelik, güçlü büyümesi, sürdürülebilir yatırımları ve katma değerli üretimi ile gelecek hedeflerini artırmaya ve sektörde lider olmaya devam ediyor.

21 Eylül 2021 Salı 09:56
Yükselen'de yeni yatırım kararı

Yükselen'de yeni yatırım kararı

Yükselen Çelik, ek yatırım kararı alarak, 60 milyon TL tutarında yeni yatırım yapacak. Bu yatırım sonucunda yeni çelik servis merkezini faaliyete geçirecek olan Yükselen Çelik, bu yeni tesis ile %100 kapasite artışı sağlayacak. 

Türkiye vasıflı çelik sektörünün lider şirketlerinden Yükselen Çelik, pazar payını her geçen gün artırırken, yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2019’un son çeyreğinde gerçekleşen halka arzı ile büyüme ivmesini artıran Yükselen Çelik’in 2021 programında halka arzdan elde edilen gelirlerle yatırımların tamamlanması ve ek bir yatırıma ihtiyaç duyulmaması söz konusuyken, 17 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 60 Milyon TL tutarında ek yeni yatırım bütçesi ayırılmasına karar verildi. Böylece ek yatırım kararı ile Yükselen Çelik, sektörüne ve ülkesine güvenini bir kez daha gösterirken, gelecek döneme ilişkin hedeflerini büyüttü.

2024 hedeflerine 3 yıl önce ulaşıldı

Şirket 2019 yılının son çeyreğinde halka arz sırasında yayımladığı fiyat tespit raporunda, 2021 yılsonu için belirlenen 282,7 Milyon TL satış tutarı hedefini, 2021 yılının ilk yarısında gösterdiği büyüme performansıyla neredeyse tamamlamıştı. 2021 yılsonu beklentilerini açıklayan Yükselen Çelik, yılsonunda fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedefini 3 yıl öncesinden gerçekleştirmiş olacak.

Yükselen Çelik, 2019 yılında elde ettiği halka arz gelirlerinin %30’unu yatırım için ayırmıştı. Şirket 2021 yılının Temmuz ayında yatırımlarını tamamlayarak kapasitesini 4 katına çıkarmıştı. Tamamlanan yatırımların ardından yapılan açıklamalarda 2-3 yıl boyunca yeni bir yatırım planı olmadığını belirten şirket, 2021 yılındaki güçlü büyümeyi destekleyici bir yatırım karar alarak yeni yatırım planlarını öne çekti. 

60 Milyon TL Tutarında Yeni Yatırım

Yükselen Çelik büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli (Kobi) Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir çelik servis merkezi kurarak %100 civarında ek bir kapasite artışı sağlamayı planlıyor. Bu yatırım için 60 Milyon TL bütçe ayıran şirket, önümüzdeki 36 ay içerisinde yeni çelik servis merkezinin yapımını tamamlayarak faaliyete geçirecek. Yükselen Çelik en geç 2024 yılı itibarıyla faaliyete geçireceği yeni çelik servis merkeziyle birlikte, %100’lük kapasite artışı sağlayarak güçlü büyümesine yeni bir ivme katıyor.

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YükselenYatırım
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