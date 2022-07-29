Yumurtaya zam beklentisi | Maliyetler önce üreticiyi vurdu



Zengininden fakirine her sofranın temel gıda maddesi yumurta, yemek masasındaki eşitliği bitirmek üzere. Artan maliyetler altında esilen yumurta üreticileri zam yapmaya hazırlanıyor.

Eski YUMBİR Başkanı Hasan Konya, 60 liradan satılan 30'luk bir kolinin fiyatının Ekim - Kasım aylarında 75 liraya çıkacağını belirtti.



Yem fiyatlarının son bir yılda iki, üç kat arttığını söyleyen sektör temsilcileri halihazırda marketlerde satılan yumurtanın maliyeti kurtarmadığını söyledi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Eski Başkanı Hasan Konya, Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'ya, tavuk yemine son 3 ayda yüzde 50 oranında zam geldiğini söyledi.

Dünyada yaşanan gıda krizinin yumurta sektörünü derinden etkildiğini belirten Konya sözlerine şöyle devam etti:

“Maliyetler 2-3 kat artmış durumda. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda açıkladığı enflasyon hedeflemesini de gerçekçi bulmuyorum. Çünkü maliyetler her gün biraz daha artarken gıda fiyatlarında bir düşüş söz konu olamaz. Önümüzdeki Ekim - Kasım ayları gibi artan maliyetlerle yumurtanın kolisi 75 TL’ye çıkacak.”