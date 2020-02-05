

Yünsa yeni sezon koleksiyonunda global trendleri kumaşla birleştiriyor

Global moda trendlerini çok iyi analiz ederek pazar ihtiyaçlarına göre yorumlayan Yünsa, bugün geldiği noktada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan uluslararası moda markalarının kumaş tedarikçisi. Yünsa’nın sürdürülebilir başarısının arkasında müşteri beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu özgün koleksiyonlarını yüksek kaliteli kumaşla buluşturması yatıyor.





İlkbahar-Yaz 2021 sezonuna iddialı bir koleksiyon ile hazırlanan Yünsa, hem kadın hem de erkek kreasyonlar için hazırlanan kumaşlarıyla dünya fuarlarında yerini alıyor. Yünsa 4-6 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Munich Fabric Start Fuarı’yla aynı tarihlerde Milano’da gerçekleştirdiği Yünsa Spring Summer Edition etkinliğinde de yeni sezon koleksiyonlarını sektörle buluşturdu.

Yünsa’nın hem kadın hem de erkek koleksiyonlarında kalitesi, niceliği ve görünümüyle farklılaşan kumaşlar göze çarpıyor. Yeni erkek koleksiyonunda, yaşamayı her anlamıyla değerli kılan bir erkek profili hakim. Yünsa erkeği zarif ve şık görüntüsünün altında klasik bir üst segment profili temsil ediyor. Erkekler için tasarlanmış yüksek kalitedeki iş takımlarında %75 yün içeren kumaşta farklı desen, renk ve örgüler ile zenginleştirilirken klasik suitlerde recycled ürünler ECO-RCS olarak etiketlenerek duyarlı müşteriler için üretiliyor.

Kadın kreasyonunda Yünsa ilkbahar yaz kadınını high fashion iplikler, desenler ve renkler içinde resmediyor. Oldukça çeşitli renk paletinde Yünsa kadını zarif çizgisiyle şıklığı birleştirip naif görüntüsü ile iç ısıtıyor.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da Yünsa’nın sektöre ilham veren özgün koleksiyon çalışmalarıyla dünya fuarlarında Türkiye’yi gururla temsil ettiğini belirten Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören, “İlkbahar yaz koleksiyonumuz hem özgün tasarımı hem de kalitesiyle rakiplerimizden ayrışıyor. Sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da pekiştirmek ve ihracatımızı artırma hedefiyle yeni koleksiyonumuz ile dünya fuarlarına katılıyoruz. Yünsa ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve Türkiye’nin uluslararası alanda gururu olmaya devam edecek” dedi.

Yünsa 12-14 Şubat tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek ve dünyanın en büyük uluslararası kumaş fuarı olan Premiere Vision Fuarı’nda İlkbahar-Yaz 2021 kreasyonu ile katılımcıların beğenisini toplamayı hedefliyor.

