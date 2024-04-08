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Yunus Aksu; Küresel pazar hedefi 300 milyar dolar

Gelişmiş ülkelerde geçtiğimiz yıl 177 milyarlık tüketim düzeyine ulaşan takviye gıda pazarında, yerli üreticileri dış pazar konusunda cesaretlendiriyor.

08 Nisan 2024 Pazartesi 11:33
Yunus Aksu; Küresel pazar hedefi 300 milyar dolar






Yunus Aksu; Küresel pazar hedefi 300 milyar dolar

Küresel besin takviyeleri pazarı 2023 yılında 177 milyar doları geçerken, 2028 yılına kadar sektörün 300 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ABD Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde yayınlanan verileri değerlendiren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, özellikle yaşlanan nüfus artışının olduğu ülkelerde takviye gıdalar ile birlikte koruyucu bitkisel ilaç kullanımının da arttığına dikkat çekti.

Gıda takviyeleri ile birlikte, bitkisel vitamin ve mineraller ile kozmetik ürünlerin satış trendlerinin de yukarı yönlü seyir gösterdiğine  işaret eden Aksu "Kendi geliştirdiğimiz ürünlerle dünya pazarında kalıcı hale gelmek için yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.


40 BİN ANALİZ, 45 BİN AR-GE YAPTI

Türkiye'nin ilk yerli takviye gıda üreticilerinden Aksuvital, küresel rekabet koşullarına uygun teknik altyapısını uluslararası standartlara getirirken, gıda takviyesi  üretim sektöründe GMP lisans onayı alan öncü kuruluşlardan biri olmayı başardı. Bünyesinde kurulan  laboratuarlarda bir yılda 40 binden fazla analiz, 45'ten fazla AR-GE yaparak ürün yelpazesi çeşitliliğini zenginleştirdiklerini söyleyen Yunus Aksu "Bünyemizde oluşturduğumuz markalar dahilinde 400'den fazla ürünümüz bulunuyor" dedi.

Aksu açıklamasında "Bilimsel araştırmalara yaptığımız yatırımlar sayesinde,gıda takviyesi üretimi ve çeşitliliği açısından Türkiye’nin en güçlü markalarından biri haline geldik. Çok sayıda ürünümüzün geliştirme aşamalarında TÜBİTAK desteği de almayı başardık. Bununla beraber İhracat yaptığımız ülke sayısı şu an itibarıyla 100'ü geçmiş durumda. Dolayısıyla Koruyucu hekimlik ve İbni Sina’nın reçetelerini insanlıkla buluşturma vizyonuyla 35 yıl önce çıktığımız  yolculukta, bu reçeteleri diğer coğrafyalarda yaşayan insanlarla buluşturma amacımıza da ulaştık.Ürettiğimiz yenilikçi ürünlerle insanlığa şifa olabilmenin gururunu hissediyor ve heyecanımızı her daimdiri tutuyoruz. İbni Sina’nın dediği gibi 'Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir' ilkesi bizlere her zaman  ilham verdi ve hep  buna göre  hareket ettik. Aynı zamanda doğaya ve insana değer katma ilkelerini benimseyerek; güvenilirlik, verimlilik, çevre koruma, kalite artışı ve sürdürülebilirlik gibi değerlere bağlı kalarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.


 

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AksuvitalYunus AksuGıda TakviyesiTakviye Gıda
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