Yurtdışında şirket nasıl kurulur? | Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi

Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Geliştirdiğimiz yeni uygulama ile operasyonlarımızı yurtdışına açmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Amerika ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk girişimciler için birkaç gün içinde tüm kurulum süreçlerini tamamlayarak şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’de şahıs şirketi kurulumunu 10 dakika gibi kısa bir sürede, notere, ticaret odasına ve vergi dairesine gitmeden kurma imkânı sunan Mükellef, hayata geçirdiği yeni uygulamasıyla Amerika ve İngiltere’de de şirket kurulum hizmeti sunuyor. Yurt dışında şirket kurmak için fiziksel olarak gereken tüm prosedürlerin online platform üzerinden gerçekleştirilebildiği uygulama ile kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde şirket aktif hale geliyor.

Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen girişimcilere sunulan bu yeni hizmetin dış ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlayacağını söyleyen Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Özellikle ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin ihracatında ilk 5 ülke içerisinde yer alması hizmetimizin ilk aşaması için önemli bir potansiyel barındırıyor. Diğer yandan en fazla şirket kurulan 10 ülke içinde yer alıyorlar. 2019 yılı verilerine göre Amerika’da 1,5 milyon İngiltere’de 800 bin şirket kurulduğunu görüyoruz. Pandemiyle beraber hız kazanan dijitalleşme, pek çok sektörde iş süreçlerini mobilize ederken sanal fuarlar, toplantılar gibi pek çok konuyu da hayatımıza kattı. Türkiye’nin ardından başlattığımız yurt dışı açılımıyla, bu dönemde dijital iş imkanlarından faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat yaratmış oluyoruz. Şu anda ABD ve İngiltere için başlattığımız hizmetimizi, 2021 sonuna kadar 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dijitalden şirket kurma dönemi

Şirket kurulumunun online platform üzerinden gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye’de başarılı bir süreç yönettiklerini vurgulayan Mükellef Kurucu Ortağı Okan Şafak: “Özellikle pandemi döneminde Mükellef’i deneyimleyen kullanıcılarımız evden çıkmadan 10 dakika gibi kısa bir sürede şirket kurulumuna yoğun ilgi gösterdi. Platformun süreç yönetimindeki başarısı, gelen talepler ve girişimcilerin potansiyel pazar hedeflerini değerlendirdiğimizde, mevcut platform aracılığıyla yurt dışında şirket kurmak isteyen Türk girişimcilere, başka bir ülkede ikamet etmeden, o ülkeye gitmeden online süreçlerle kısa sürede şirket kurma hizmeti veriyoruz. Kullanıcılarımız şirket kurulumu sırasında ilgili ülkenin mevzuatına uygun şartları bilen lokal iş ortaklarımız aracılığıyla sanal ofis ve fatura işlemlerinde ihtiyaç duydukları yazılım gibi pek çok farklı hizmete Mükellef üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İlk aşamada sunduğumuz hizmet sadece Türk vatandaşlarını kapsıyor. 2021 sonuna kadar hedefimiz diğer ülke vatandaşlarına da aynı hizmeti sunarak, dünyanın her yerinden girişimcilerin platformumuz üzerinden online olarak şirketlerini kurmalarını sağlamak” dedi.