Yurtiçindeki Yüksek Enflasyon Geçici mi?



Yurtiçi ve küresel piyasalardaki en büyük tedirginliklerden biri yüksek enflasyon olarak kalmaya devam ediyor. Gerek Fed Başkanı Powell, gerek ECB Başkanı Lagerde gerekse de TCMB Başkanı Kavcıoğlu, konuşmalarında yüksek enflasyon sorusuna 'geçici' cevabını verdi. Yurtiçinde TCMB'nin yüksek enflasyonun geçici olmasından kaynaklı olarak politika faizinde çekirdek enflasyonun baz alınacağını açıklaması ve sonrasında gıda, enerji ve tedarik sorunlarının geçici olduğunun belirtilmesinden dolayı politika faizinde 100 baz puan indirime gidildi. Gözler Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Artan gıda ve enerji maliyetleri nedeniyle enflasyonun bu ay da yükselmeye devam edeceğini, aylık olarak %1,20, yıllıkta ise %19,52'ye yükselmesini bekliyoruz.



Tarım Dışı İstihdam Küresel Piyasalarda Takip Edilecek

Özellikle altın yatırımcılarının yakından takip edeceği Tarım Dışı İstihdam verisi 8 Ekim'de açıklanacak. Geçtiğimiz ay Bej Raporda 'yüksek enflasyon ve coronavirüsün varyantlarından dolayı ekonomilerin yeniden durabileceği' sinyallerinin verilmesi ardından bu ay açıklanacak Tarım Dışı verisinin önemi daha da arttı. Çarşamba günü Tarım Dışı'nın öncü verisi ADP verisi, Tarım Dışı öncesi yol haritasına yardımcı olacak.

Önce Gayrimenkul Krizi Sonra Enerji Krizi

Küresel piyasalar Everngrande karmaşasını yeni yeni atlatırken, gündemin yeni endişesi enerji krizi oldu. Özellikle İngiltere'de ayyuka çıkan enerji krizinin seyrini yakından takip edeceğiz. Çin'in devlet şirketlerine enerji tedarik güvenliğini sağlamalarını söylediğini ve Pazartesi günü OPEC Toplantısı olduğunu da hatırlatalım.

KAYNAK: İnfo Yatırım