Yüz binlerce ağacı keserek haraç mezat satıyorlar



Türkiye'nhin ormanlarında yetişen ağaçlar, yabancı şirketlere, dünya piyasasının çok altında haraç mezat satmak için kesiliyor. Çanakkale’de 72.5 hektarlık alanda doğal kızılçam ormanı katliamı başladı. Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, “Depremi fırsat bilerek vurgun yapılıyor. Çokuluslu şirketlere hammadde temini için ağaçlar kesiliyor” dedi.



Çanakkale merkezdeki 72.5 hektarlık doğal kızılçam ormanı, depremin ikinci gününde endüstriyel plantasyon yani hammadde sağlamak amacıyla kesilmeye başlandı. Kıyıma karşı çıkan köylüler aralarında imza toplayarak Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne gitti. Ancak köylülerin tehdit edildiği iddia edildi. Bölgeyi yakından takip eden Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş depremlerin fırsat bilinerek vurgun yapıldığını söyledi.

Durmuş, “Çokuluslu şirketlere hammadde temini için ağaçlar kesiliyor. Normalde ormanlarda ağaç kesimi planlayarak yapılmalı. Bu da 10 yıllık bir planlamayla oluyor. Ancak bunlar plan dışı. Burası hammadde temini için paravan olarak kullanılan bir kooperatife tahsis ediliyor. Bu kooperatif üzerinden Se-Ba Orman Ürünleri Anonim Şirketi’ne ihalesiz verildi. 72.5 hektarlık alanın 40 hektarı yok oldu” dedi.

Alanın plantasyon koşullarına uymadığını belirten Durmuş, “Plantasyon yönteminde, orman boşluklarına tarla yöntemiyle hızlı gelişen ağaçlar dikilir. Burası ise doğal orman. Ekosisteme aykırı bir şekilde 25-30 yaş aralığındaki ağaçlar kesiliyor. Burada toplamda 300 bin ağaç kesilecek” diye konuştu.

‘YURTTAŞI KOVDULAR’

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Durmuş, “Daha önce bu alanda RES şirketlerinin gezdiğini köylüler görmüş. Burası Çanakkale Boğazı’nı gören bir yer. Turizm açısından bakıldığında da rantı yüksek” dedi.

‘ORMANLAR SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR’

Türkiye’nin başka ülkeler için hammede cennetine dönüştüğünü belirten Durmuş, “Paris İklim Anlaşması’yla birlikte Avrupa kendi ormanlarındaki üretimi minimuma indirdi. Bir metreküp 1 500 Avro’yken, Türkiye’de 150 metreküp bu fiyat. Türkiye’yi yönetenler ormanların geleceğini düşünmüyor. Ekonomi kötüye gidiyor, ormanı satıp düzeltelim diyorlar” dedi. KAYNAK: CUMHURİYET GAZETESİ

