Yüz binlerce çiftçi ailesi haciz kıskacında



Ankara'da basın açıklaması yapan çiftçiler, “31 Ekim itibariyle yaklaşık 100 bin ailenin ocağına ateş düşecek; yani icra gelecek, haciz gelecek. Bu 100 bin aile, 2022’nin başında belki 250 bin aileye tekabül edecek çünkü 2021 yılından gelen borçların ötelenmesi, 2022’nin başında son bulacak” diyerek Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlu olan çiftçiler, borç yapılandırma talebiyle bir kez daha Ankara’ya gelerek Ulus Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Çiftçiler adına konuşan Halil Kaya, şunları söyledi:

"EVİ YANAN İNSANIN SABRI OLMAZ"

“Bundan sonraki süreçte, tarım kredi kooperatiflerine, bankalara olan borçların faizlerinin silinerek 5 yıl eşit taksite bölünerek yapılandırılmasını talep etmekteyiz. Hayvancıların ürettiği süt, et gibi ürünlerin hak ettiği değerlere satılması adına, ivedi bir çözüm odaklı çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Tohum maliyetleri, mazot girdileri çok yüksek olması hasebiyle bu yılki hasat döneminde, ülkemizdeki kuraklık vesilesiyle birçok alanda üreticilerimiz, yeni sezonda üretim yapamayacak hale gelmiş durumda. 31 Ekim itibariyle yaklaşık 100 bin ailenin ocağına ateş düşecek; yani icra gelecek, haciz gelecek. Bu 100 bin aile, 2022’nin başında belki 250 bin aileye tekabül edecek çünkü 2021 yılından gelen borçların ötelenmesi, 2022’nin başında son bulacak. Kuraklık, girdi maliyetleri böyle devam ettiği sürece belki iki yıl içinde milyona dayanacak. Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir’ diyor. Köylü bugüne kadar efendiliğini korudu ama bugünden sonra böyle devam eder mi tartışılır. Çünkü insanların cebi değil evi yanmaya başladı. Evi yanan insanın da sabrı olmaz.”

"ZAMLAR ARTIK TÜKENMEMİZE SEBEP OLDU"

"HERKES BİLİYOR AMA DUYMAZLIKTAN GELİYOR"

Üretici Güray Ergün ise “Geldiğimiz bu noktada artık üretemez duruma geldik. Biz, artan girdi maliyetlerinin altında ezilmekteyiz. Yüzde 300’lere varan zam oranları belimizi büktü. Çiftçilerin ana girdileri olan gübre, tohum, elektrik ve mazota; hayvancılığın ana girdisi olan yeme gelen zamlar artık tükenmemize sebep oldu” dedi.

Denizli’den gelen Özgür Öztürk, “Üreticinin hali belli, herkes bunu biliyor ama duymazlıktan geliyor. Buradan Meclis’e gideceğiz. Hakkımızı savunacağız, hakkımız neyse onu alacağız. Gerçekten girdi maliyetleri çok yüksek. Hem krediler hem hava şartları ile boğuşuyoruz. Bu yıl domates, kuru mahsul, hayvancılık yaptık; hiçbir şey elde edemedik. Şu an kefille beraber 260 (bin) lira borcum var. Yatırmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz, bir yandan da yıkılıyoruz. Şu an hiçbir düşüncemiz yok. Ancak arazilerimizi satacağız. O da zaten icradan fahiş fiyata gidiyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"ALTININ DA GRAMI 500 TL AMA OLMADIKTAN SONRA NE YANİ"

Eyleme Ordu’dan gelen üretici Abdullah Tarhan ise “Ekim’den sonra sıkıntılarımız başlar. Dondan yüzde 70 civarında bir hasar var. Bu yıl fındık olmadı, 27-28 lira verildi hesapta ama altının gramı da 500 TL, olmadıktan sonra ne yani? Don oldu, verim olmadı. Bir can suyu, beklentimiz. Biri duyar belki de nefes alırız” sözleri ile derdini anlattı.

"İKTİDAR BİR KARARNAME İLE ÇÖZEBİLİR"

Ulus'a gelerek üreticilere destek veren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise "Çiftçisini yok sayan, başka ülkelerin çiftçisine olanak sağlayan, gümrük vergilerini sıfırlayan bir iktidar, Türkiye tarımına yön veriyor. Aslında yön veremiyor. Çiftçinin borcunun faizinin silinmesi lazım. Çiftçi, yıllarca yüksek girdi fiyatları ile aldı ama düşük fiyatlarla sattı. Bakın, gübrede yüzde 200 zam var. Biz görüyoruz, herkes görüyor, çiftçiler zaten yaşıyor ama bunu görmeyen bir iktidar var. Çiftçinin borcunun faizinin silinmesi lazım. Yapmazlarsa biz CHP iktidarında yapacağız. İktidar da bunu şu anda yapabilir. Elinden tutan yok. Hele tek adam rejimi var, istediği anda bir kararname ile bunu çözebilir" diye konuştu.