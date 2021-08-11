Yüzbinlerce Genç Mesleğini Bu Programla Sevdi

Türkiye'de genç işsizler hakkında yapılan araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve anketlerden ortaya çıkan veriler ışığında geliştirilen İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları milyonlarca yetişmiş iş gücüne umut oldu. İŞKUR’un geliştirdiği ve kamu kaynaklarının seferber edildiği İşbaşı Eğitim Programı’na (son bir yıl içerisinde açılan 44 bin 057 programa) ağustos ayı başına kadar 181 bin 465 kişi katıldı. Mesleki yeterliliği pekiştiren, çalışanla işveren arasındaki köprüleri güçlendiren program; şirketlere personel başına önemli avantajlar da sağlıyor.

İşbaşı Eğitim Programı'nın (İEP) Türkiye'nin nitelikli iş gücü potansiyelini ortaya çıkardığını söyleyen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak “Biz firmaların bu programdan yaralanması için aracılık ediyoruz." dedi.

İŞVERENE İSABETLİ KARAR VERME İMKÂNI SUNUYORUZ

İEP'in, yeni mezun ve iş arayan gençlerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirildiğini ifade eden Pak şu bilgileri verdi: "Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere, işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır.

Program süresince işverenler işe alacakları doğru kişiyi bulurken aynı zamanda işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüklerinin olmaması, maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar olurken işverenler maddi bir yükümlülük üstlenmiyor, her aday için en az 4.203,56 TL tutarındaki personel maliyeti ortadan kalkıyor. İEP uygulanan şirketlerde kursiyerin iş gücünden yararlanarak rekabet avantajı sağlanırken istihdam maliyeti de azaltılıyor."



İEP İŞ ARAYAN PERSONELLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarının daha önce tecrübesi olmadığı bir iş kolunu, iş başında öğrenerek tecrübe ve nitelik kazandığına dikkat çeken Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, programı başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika hakkı kazandığını söyledi. Pak, gençlerin program süresince gelir elde etme imkânına sahip olduklarını belirterek şunları ekledi:

“Üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler, burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.

Programa katılan üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olurlar.”



BU EĞİTİM HANGİ BECERİLERİ KAZANDIRIYOR?

Teknik kapasiteyi, analitik yeteneği ve işlevselliği geliştiren eğitimler; emek piyasalarına ve geçim kaynaklarına daha fazla erişebilme fırsatları sunar. Ancak teorik eğitimlerin piyasa ihtiyaçları karşısında etkinliğinin sağlanabilmesi için gerçek hayattaki olaylarla pekiştirilmesi gerekir.

Eğitimlerin etkinleştirilip verimli kılınması için teorik ve pratik bilginin birleştirilebildiği, dinamik eğitim programlarının oluşturulması gerekir.

Söz konusu etkileşimli eğitimler içinde İşbaşı Eğitim Programı önemli bir yer tutar.

İşbaşı eğitim programları teorik olarak verilen sözlü ve yazılı eğitimler ile gözlemleri, uygulamaları içeren uygulamalı eğitimleri kapsar. Böylece kişilerin tecrübe eksikliğinin giderilebilmesi, iş yeri ve işverenlerle uyumlu çalışabilmesi mümkün olur.

İşbaşı eğitim programları, teknolojinin gelişmesi ile hızla değişen ve karmaşıklaşan çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu vasıflı işçi ihtiyacının karşılanmasında faydalı bir model olarak kabul edilir.

Bu kapsamda organizasyonların geleceğe yönelik stratejisini belirlemede de önemli katkılar sağlar. İşbaşı eğitim programları ile çalışanlar işi doğrudan iş yerinde öğrenebilmekte, işverenler ise çalışanlarını performansa göre, yüksek maliyetlere katlanmadan iş başında seçebilmektedir.

İşbaşı eğitim programlarının iş arayanlara yönelik faydaları; bilgi, beceri ve tecrübe eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlama, istihdam edilmeyi kolaylaştırma, program süresince gelir elde etme ve kariyer olanaklarının geliştirilmesine fırsat verme şekilde sıralanabilir.

İEP İLE ŞİRKETLER YÜKSEK MALİYETTEN KURTULUYOR

Programın işverenlere yönelik faydaları oldukça önemli. İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemlerken yüksek maliyetlere katlanmadan işe almayı planladıkları kişileri yetiştirme, iş gücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlıyorlar. İEP katılımcılarını istihdam ederek teşviklerden yararlanma ve kişiselleştirilmiş eğitim nedeniyle çalışılan pozisyon ile çalışan arasındaki uyumun yüksek seviyede olması şeklinde sıralanabilir.

İşbaşı eğitim programı, işsizlerin iş yerlerinde, daha önceden kazanmış oldukları teorik bilgileri pratik yaparak pekiştirmelerini ya da mesleki tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimlerdir. 2009’dan itibaren uygulanmaya başlayan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları, işsizlerin iş yerlerinde işbaşı eğitim faaliyetlerine katılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını amaçlamaktadır.



MESLEKİ İDEALLER VE YENİ HEDEFLER VERİLİYOR MU?

İEP ile geçtiğimiz haziran ayında aktif iş gücü piyasası programları kapsamında 9 bin 397 program düzenlendi. Bu programlara 50 bin 803 kişi katılarak mesleki becerilerini en üst düzeye çıkardı.

2021 yılında toplam 46 bin 782 program düzenlendi. Söz konusu programlara 236 bin 624 kişi iştirak etti.

Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %27,2 oranında arttı.

2021 yılında aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

44.057 İşbaşı Eğitim Programına 181.465 kişi,

2.725 Mesleki Eğitim Kursuna 55.159 kişi katılmıştır.