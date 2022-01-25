Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -3°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir

Hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlarla, önlerinde kuyruklarla sık sık gündeme gelen istasyonlar zor durumda. PUİS, 800'e yakın istasyonun kapandığını duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 23:37
Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir

Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir


Petrol ürünlerine yapılan zamların ardından çok sayıda akaryakıt istasyonunun en zor günleri yaşadığı bildiriliyor. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), "Kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuz kapanabilir" açıklaması yaptı.

Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamların ardından Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız" dedi. 

Musa Ertaş, bugün Nevşehir’de yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlatan Ertaş, şunları kaydetti:

PÜİS olarak sorunların çözümü yönünde devlet nezdinde hızlı bir trafiğimiz oldu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarımızın düşmesinden dolayı ciddi bir zararımız söz konusu. Gelen zamlarla beraber bizim kâr paylarımızın da artırılması için bir dizi bu süreç var, devlet erkanı düzeyinde. Bunun bazılarından netice aldık ama ileriye dönük çalışmaları devlet, hepsini de üst üste bindirmeye de çalışmıyor anladığım kadarıyla. Süreç içerisinde bu sorunlarımızın çözüleceği hususunda cevaplar alıyoruz ama biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim' diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor.

"AKARYAKIT BAYİLERİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR"

Döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini belirten Ertaş, "Daha önceden hükümetimiz, özel tüketim vergisi ile dövizdeki artışla yaşanan zamları karşıladı, vatandaşa yansıtmadı. Bunun akabinde döviz kurunun yukarıya çıkmasıyla beraber tekrar hızlı bir iniş ile akaryakıt fiyatlarında da bir iniş söz konusu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte dövizin düşmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerinin düşmesini biz istiyoruz" dedi.


"DURUMA EL ATILMASI GEREKİYOR" 

Ertaş, akaryakıta zam gelmesinin kendilerini de zor durumda bıraktığını belirterek şunları söyledi:

Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; 'Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız. Aynı şekilde sermayemiz ikiye katlanmıştı. Böyle bir küçülmeye gitti, ciddi manada sıkıntı var. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası olarak yaptığımız belirlemelere göre, geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Eğer bu durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ile ve müracaatlardan anlamış durumdayız. Bir an önce devlet nezdinde bu duruma el atılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
PuisPetrol IstasyonuAkaryakıt Istasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıymetli madenlere ilgi artacak
Kıymetli madenlere ilgi artacak
2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
Doğalgaz depoları boş mu?
Doğalgaz depoları boş mu?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü
Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim