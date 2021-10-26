Z kuşağının geliri yüzde 140 artacak
Bank of America'nın raporuna göre, Z kuşağının şimdiden 7 trilyon dolar geliri bulunuyor. Z kuşağının gelirinin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 140 artacağı öngörülüyor. Bu oranla geliri en hızlı büyüyen kuşak Z kuşağı olacak. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem veren bu kuşağın 2025'te 17 trilyon dolara, 2030'da 33 trilyon dolara gelire sahip olması bekleniyor.
Yüzde 40’ı dijitalde sosyalleşiyor
Günde 3 saat sosyal medyadalar
Ipsos tarafından 2 bin 4 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, sosyal medya kullanan Z jenerasyonunun ortalama 3 saat 19 dakikası online platformlarda geçiyor. Gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada geçirdikleri vaktin kendilerini olumlu hissettirdiğini söylüyor. 15-24 yaş aralığındakilerin yüzde 92’si WhatsApp, yüzde 91’i Instagram, yüzde 85’i YouTube kullanıyor. Gençlerin sadece yüzde 5’i sosyal medyada yer almıyor.