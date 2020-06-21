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Zafer Köseoğlu gece hayatını özleyenlere seslendi | Açılıyoruz

Covid-19 pandemisiyle birlikte faaliyetlerini durduran Zafer Köseoğlu ve Atabark Oral, Zilly Pera, Bidaha ve Hammam Alaçatı'yı hizmete alıyor.

21 Haziran 2020 Pazar 21:51
Zafer Köseoğlu gece hayatını özleyenlere seslendi | Açılıyoruz

Zafer Köseoğlu gece hayatını özleyenlere seslendi | Açılıyoruz

Koronavirüs salgını ile birlikte kapanan eğlence mekanları, kendilerini yenileyerek müştirilerine açılırken, tarz eğlence yerleri Bidaha, Zilly Pera ve Hammam Alaçatı'da tüm hazırlıklar tamamlandı.

Zafer Köseoğlu ve Atabark Oral, Covid-19 nedeniyle bir süre ara verdikleri markaları Zilly Pera, Bidaha ve Hammam Alaçatı’yı servise almaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın tüm kurallarını mekanlarına uygulayan ve tedbirlere alan ikili, kış sezonu içinde İstanbul’da iddialı bir proje yapmayı planlıyor.

 Müşterilerinin sağlığı ve konforuna büyük önem verdiklerini belirten Köseoğlu ve Oral "Yeni dönemde birinci önceliğimiz sosyal mesafe kavramını, hijyen ve sağlık güvenliğini bir arada tutarak eski renkli günlere dönmek. Yeni normal süresince karantina günlerinde yaşanan stresi unutturacak aktivitelere yer vermeye hazırlanıyoruz" dedi.

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