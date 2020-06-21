Zafer Köseoğlu gece hayatını özleyenlere seslendi | Açılıyoruz
Koronavirüs salgını ile birlikte kapanan eğlence mekanları, kendilerini yenileyerek müştirilerine açılırken, tarz eğlence yerleri Bidaha, Zilly Pera ve Hammam Alaçatı'da tüm hazırlıklar tamamlandı.
Müşterilerinin sağlığı ve konforuna büyük önem verdiklerini belirten Köseoğlu ve Oral "Yeni dönemde birinci önceliğimiz sosyal mesafe kavramını, hijyen ve sağlık güvenliğini bir arada tutarak eski renkli günlere dönmek. Yeni normal süresince karantina günlerinde yaşanan stresi unutturacak aktivitelere yer vermeye hazırlanıyoruz" dedi.