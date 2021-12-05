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Zam gelen ürünler | Türkiye yeni haftaya zamla giriyor

Enflasyonun freni patladı, TUİK'in açıkladığı rakamları 24 saatte ezip geçen fiyat artışları yüzünden marketler, ürün fiyatlarını güncellemekte zorlanıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 10:38
Zam gelen ürünler | Türkiye yeni haftaya zamla giriyor

Zam gelen ürünler | Türkiye yeni haftaya zamla giriyor



Türkiye yüksek enflasyon kıskacı yüksek kur sarmalı arasında kaldı. Dar gelirliler kara kışı nasıl çıkaracağını kara kara düşünürken, yarından itibaren çok sayıda temel tüketim maddesinin fiyatlarına yüzde 25 ile 90 arasında zam geldi.

HANGİ ÜRÜNLER ZAMLANIYOR

Enerji ve petrol fiyatlarındaki artış mutfak tüplerini vurdu. En ucuz 12 Kilogramlık mutfak tüpü 226 TL oluyor. Çok değil Mayıs ayında aynı tüp 140 TL'den vatandaşın evine kadar geliyordu. Aynı tüp Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 133 TL'den satılıyordu. 2 Kilogramlık piknik tüp ise 40 TL

Kırtasiye ürünlerine yarından itibaren en az yüzde 50 zam bekleniyor.
2.5 Litrelik Coca Cola fiyatı ise yarından itibaren 13 TL olacak.

Beyaz eşya liderlerinden Profilo ürünlerine yüzde 7.5 ile 12 oranında zam yapılıyor.

Ünlü gıda üreticisi Torku da ürünlerine ortalama yüzde 80 oranında zam yaptı

EKMEK FİYATLARINA YENİDEN ZAM İSTENİYOR

Bazı büyük şehirlerde 250 gramlık ekmek satış fiyatı 3 TL olarak ilan edildi. Ancak un fiyatlarındaki yeni artış frıncıları harekete geçirdi. TESK'in kapısını aşındıran çok sayıdaki ilden, ekmek fiyatlarına yeni düzenleme isteniyor. Bazı belediyelerin fiyat artışı yerine gramaj düşüklüğüne gidilmesine sıcak baktığı haberleri sosyal medyada paylaşılıyor.

MERCİMEK, BULGUR, MARGARİN VE ET ZAMLANDI

Daha önce kilosu 8 ile 13 TL arasında satılan mercimek fiyatları da zamdan nasibini aldı. En ucuz mercimek 19 TL olurken, türüne göre 19 TL fiyat etiketi yapışıtırılan mercimeği görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
7 TL'den satılan bulgur ise 11 lira etiketle çoğu market raflarında satışa sunuluyor.

Kırmızı etin mezbaha çıkış fiyatları da yeniden belirlendi. Daha önce 48 liradan mezbahadan çıkar dana etinin ham fiyatı yarın sabahtan itibaren 63 TL olacak

Süt ve süt ürünlerine de yüzde 35 ile 40 arasında zam geliyor. En son peynir fiyatlarına Ekim ayında zam gelmişti.

Marketlerde bugüne kadar 7.5 TL'den satılan margarin fiyatları ise yarından itibaren en ucuzu 11.00 TL'den mutfaklara ulaşacak.

KAYNAK: Zam haberi ile ilgili rakamlar Twitter'da Ankara Kuşu'na vatandaşlardan gelen bilgiler (@ankara_kusu) ile açık kaynaklardan şirketlerin ve marketlerin ilan ettiği satış rakamlarından ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
ZamZamlanan ürünlerEt FiyatlarıSüt FiyatlarıBulgur FiyatıMercimek
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