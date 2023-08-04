Zam serbest, sergisi yasak
Türkiye'yi yoksulluğa mahkum eden ekonomi yönetiminin uyguladığı vahşi zamlar, halkın büyük çoğunluğunu adeta açlığa yoksulluğa mahkum ederken, iktidarın politikalarını anlatan sergi Eyüp Kaymakamlığı tarafından 'Güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin "muazZAm" adını taşıyan sergisi ve Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti.
KAYMAKAMLIKTAN 'İZİN' ÇIKMADI
CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."