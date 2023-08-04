Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Zam serbest, sergisi yasak

Halkı derin yoksulluğa mahkum eden zamlar vatandaşın yüreğini yakarken, ekonomik gelişmeleri anlatan Zam Sergisi güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

04 Ağustos 2023 Cuma 11:59
Zam serbest, sergisi yasak

Zam serbest, sergisi yasak


Türkiye'yi yoksulluğa mahkum eden ekonomi yönetiminin uyguladığı vahşi zamlar, halkın büyük çoğunluğunu adeta açlığa yoksulluğa mahkum ederken, iktidarın politikalarını anlatan sergi Eyüp Kaymakamlığı tarafından 'Güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı.


Cumhuriyet Halk Partisi'nin "muazZAm" adını taşıyan sergisi ve Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti.

KAYMAKAMLIKTAN 'İZİN' ÇIKMADI

Fakat CHP'ye ilk yasak geldi. Bugün Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan stanta Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riskinin olduğu yer aldı.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."

Anahtar Kelimeler:
ZamMuazZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk halkı yoksullukta eşitlendi | Enflasyon Haziran'da çıldırdı
Türk halkı yoksullukta eşitlendi | Enflasyon Haziran'da çıldırdı
QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu
QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu
Tether ek rezervleri 3,3 milyar dolara ulaştı!
Tether ek rezervleri 3,3 milyar dolara ulaştı!
Mastercard yaz dönemi turist harcamalarının haritasını çıkardı
Mastercard yaz dönemi turist harcamalarının haritasını çıkardı
Türkiye Finans’tan Tüm Bireysel Finansmanlar için “Hazır Limit”
Türkiye Finans’tan Tüm Bireysel Finansmanlar için “Hazır Limit”
Dijital Dönüşümde Güçlü İş Birliği | İş Dünyası Hızlanıyor
Dijital Dönüşümde Güçlü İş Birliği | İş Dünyası Hızlanıyor
Sıcak havalar cebinizi de bunaltmasın | Bu uyarılara dikkat
Sıcak havalar cebinizi de bunaltmasın | Bu uyarılara dikkat
Takviye Gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar
Takviye Gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar
Yapay zeka destekli yerelleştirme nasıl bir katkı sağlar
Yapay zeka destekli yerelleştirme nasıl bir katkı sağlar
EİB mobilya sektöründen Uzak Ülkeler Stratejisi
EİB mobilya sektöründen Uzak Ülkeler Stratejisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim