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Zam yağmuru başladı | Çay zam geldi, sırada benzin var

Milyonlarca memur ve emekli maaşına yapılan minik zamlar daha yürürlüğe girmeden, çalışanın emeklinin cebine girmeden temel tüketim maddelerine zam yağmuru başladı

14 Temmuz 2023 Cuma 11:05
Zam yağmuru başladı | Çay zam geldi, sırada benzin var

Zam yağmuru başladı | Çay zam geldi, sırada benzin var


TBMM'de kabul edilen memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar halkın cebine girmeden eriyor. Ekmek başta olmak üzere çok sayıda ürüne temmuz ayının ilk 10 gününde yansıyan zamlar, açıklanan enflasyon oranlarının üstünde seyrederken, Haziran ayı başında yapılan yüzde 43 zam gören çayda 'fiyat ayarlaması' yapıldı. Haziran ayında fiyat artışlarını yeterli bulmayan ÇayKur, ürünlerin yüzde 9.5 oranında zam yaptı.
Bazı AKP'li belediyeler de ulaşım fiyatlarına akaryakıt ve işletme giderlerindeki artış gerekçesiyle zam yapmayı uygun gördü.

İKİ AYDA YÜZDE 56.6 ZAM

Dünyada en çok çayın tüketildiği çay ülkesi Türkiye'de çay fiyatlarına bir ay içinde görülmemiş zam geldi. Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu. Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının hemen ardından kuru çay fiyatlarına art arda zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 14 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,62 dolardan alıcı buldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 26.37

Benzinin litresi 26.7

Ankara

Motorin litresi 26.85

Benzinin litresi 27.16

İzmir

Motorin litresi 27.03

Benzinin litresi 27.27

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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