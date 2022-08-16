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Zamdan kaçış yok Motorin 79 kuruş artıyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan dolayı motorin fiyatları da her gün yeniden belirleniyor. Birkaç gün önce iptal edilen motorin zammı bu geceden itibaren 79 kuruş zamlanarak yürürlüğe girecek.

16 Ağustos 2022 Salı 10:12
Zamdan kaçış yok Motorin 79 kuruş artıyor

Petrol fiyatlarındaki değişiklikle nedeniyle motorine yarından itibaren 79 kuruş zam bekleniyor.

Motorinde iptal edilen dünkü zammın ardından yeni zam geleceği belirtildi. Buna göre, motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler motorinin fiyatında artış beklentisine neden oldu.

NTV'nin haberine göre, motorin grubunda daha önce yapılması  planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.

Yapılan yeni açıklamaya göre, motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

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Son Güncelleme: 16.08.2022 10:19
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