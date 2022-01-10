Zamlı Emekli Maaşları ne zaman hesaba yatacak



Milyonlarca memur ve emeklinin(SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı. Peki emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? Emekliler bu ay zamlı maaş alır mı? İşte detaylar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yapıldığını belirterek, "Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisini, istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz" dedi.



ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? SON TARİH 12 OCAK

11 Ocak Salı günü, çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarının da yer aldığı 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Memur ve emeklilerine yüzde 5 artı yüzde 2,5 zam ve en düşük emekli aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifinin 12 Ocak Çarşamba günü Meclis’ten geçmesi planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak’ta onaylarsa 15 Ocak tarihine zamlı maaş ödemesi yetişecek. Kurumlar da gerekli hazırlıkları yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı

Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93

- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30