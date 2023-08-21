Zamlı memur maaşları ne olacak? Kim ne kadar maaş alacak?



Memurların gözü Ankara'da devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde. Toplu sözleşme zammı için ikinci teklif yüzde 15+10 olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte memur ve emekli zammı sonrası kimin ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu.

Kamu işveren heyeti 2 yıl boyunca memur zammında belirleyici olacak toplu sözleşme zammı için yeni teklifini duyurdu. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı teklif edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.

Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı koordineli hareket ederek çalışmaları gerçekleştiriyor. Son teklif Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna paylaşılacak.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.

Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.

Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.

Ekonomistler yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

Meclis'in Ekim ayında yeni dönem çalışmalarına başlaması bekleniyor. İki Bakanlık tüm imkanları zorlayarak emekliye zam düzenlemesini yetiştirmeye çalışacak. Burada en düşük emekli maaşının 7500 TL'nin üzerine çıkarılması masada bulunuyor.

Türkiye'de 15,5 milyon civarında SSK, Bağ-Kur emeklisi ve 2,7 milyon memur emeklisi bulunuyor. Düzenlemenin yaklaşık 18 milyonluk dev bir kitleyi ilgilendirmesi bütçe çalışmalarını zorlaştıran başlıca etmen olarak dikkat çekiyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre Ocak 2024'te refah payı emekli zammının yüzde 33,13 olması bekleniyor. Yine bu hesaba göre memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Burada memur zammı önemli bir referans değer olarak öne çıkıyor. Yani emekliye zam oranı da bu yüzde 45'lik rakamın altında kalmayacak. Bütçe çalışmalarından istenilen sonuçlarının alınması durumunda Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük emekli maaşının artırılması yönünde adımlar atılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılında 3.500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500'ye yükseldi. Bu rakam için 10.000 TL formülü masada bulunuyor. Yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Buna göre Temmuz 2023 döneminde 22.017 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 44,42’lik olası zam hesabı ile 31.797 TL’ye yükselebilmesi ihtimali bulunuyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.263 liraya yükselebilir.

TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMASI İSE ŞÖYLE:

Şube müdürü (Üniversite mezunu):

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak: 32.451 TL

2024 Ocak dönemi: 46.847 TL

Memur (Üniversite mezunu):

Derece 9/1

2023 Temmuz - Ocak: 22.938 TL

2024 Ocak dönemi: 33.110 TL

Uzman öğretmen:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.538 TL

2024 Ocak dönemi: 42.640 TL

Öğretmen:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.654 TL

2024 Ocak dönemi: 38.476 TL

Derece: 3/1

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 32.626 TL

2024 Ocak dönemi: 47.100 TL

Polis memuru:

Derece: 8/1

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.525 TL

2024 Ocak dönemi: 42.621 TL

Uzman doktor:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 54.959 TL

2024 Ocak dönemi: 53.669 TL

Hemşire (Üniversite mezunu):

Derece: 5/1

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.440 TL

2024 Ocak dönemi: 38.167 TL

Mühendis:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 33.122 TL

2024 Ocak dönemi: 47.816 TL

Teknisyen (Lise mezunu)

Derece: 11/1

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 23.538 TL

2024 Ocak dönemi: 33.975 TL

Profesör:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 48.124 TL

2024 Ocak dönemi: 69.482 TL

Araştırma görevlisi:

Derece: 7/1

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.763 TL

2024 Ocak dönemi: 45.853 TL

Vaiz:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 27.620 TL

2024 Ocak dönemi: 38.871 TL

Avukat:

Derece: 1/4

2023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.562 TL

2024 Ocak dönemi: 45.563 TL.