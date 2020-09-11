Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Zayıflatan teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor

CNR Expo’da pandemi arası sonrası düzenlenen ilk fuar olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, birbirinden özel ürünler ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

11 Eylül 2020 Cuma 14:50
Zayıflatan teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor

Zayıflatan ve bronzlaştıran teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor

Bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanlarına ilişkin ürün ve hizmetlerin sergilendiği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bir dizi önlem kapsamında, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Yeni normalin ilk fuarında EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakımı ve tatile gidemeyenler için boranzlaştıran solaryum ürünleri yoğun ilgi görüyor.

CNR Expo’da pandemi arası sonrası düzenlenen ilk fuar olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, birbirinden özel ürünler ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakım ürünleri ve tatile gidemeyenlere bir hafta süreyle kalıcı boranzlaşma sağlayan solaryum ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgisini çekiyor. Yeni normalin ilk fuarı olması nedeniyle bir dizi önlem ile kapılarını açan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 13 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen fuar, bu yıl 3’üncü kez güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturdu.

500’ün üzerindeki marka ürünlerini sergiliyor

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları gibi sektöre dair ürün ve hizmetler tanıtılıyor. Fuar süresince aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve klinklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ağırlanacak. 500’ün üzerinde markanın ürünlerini görücüye çıkarıldığı fuarı, 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

HES kodu alma zorunluluğu

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem alındı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılacak. Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulacak. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı ‘10 metrekareye 1 ziyaretçi’ şeklinde sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.

Fuarlar geri dönüyor | İlk fuar promosyon sektöründen
Fuarlar geri dönüyor | İlk fuar promosyon sektöründen
EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
EİB | Türkiye’nin organikte ilk hibrit fuarı Ege’de yapılacak
İşi Gücü Kitap Olanlarla Yeniden Buluşuyoruz
İşi Gücü Kitap Olanlarla Yeniden Buluşuyoruz
Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor
Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor
Trakya'nın en büyük pazarı alışverişe açıldı
Trakya'nın en büyük pazarı alışverişe açıldı
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
ENEREX Antalya Fuarı, katılımcıları kadar ürünleriyle de dikkat çekti
ENEREX Antalya Fuarı, katılımcıları kadar ürünleriyle de dikkat çekti
Son Güncelleme: 11.09.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
FuarHaberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi
Avrupa’nın en iyi 125 şirketi belirlendi
Türk şirket, maske ihracatında rekor kırıyor
Türk şirket, maske ihracatında rekor kırıyor
Dardanel Yunanistan'da şirket kuruyor
Dardanel Yunanistan'da şirket kuruyor
İnternetten Nasıl Para Kazanabilirim?
İnternetten Nasıl Para Kazanabilirim?
Perdelens | Rıza Er | Pandemiye rağmen 25 ülkeye ihracatımızı artırdık
Perdelens | Rıza Er | Pandemiye rağmen 25 ülkeye ihracatımızı artırdık
Avrupa’nın en iyi 125 şirketi açıklanıyor
Avrupa’nın en iyi 125 şirketi açıklanıyor
Anadolubank’a Birincilik Ödülü
Anadolubank’a Birincilik Ödülü
TBV Başkanı Eczacıbaşı | Uzaktan eğitimin en etkin yolu, oyun ile eğitim
TBV Başkanı Eczacıbaşı | Uzaktan eğitimin en etkin yolu, oyun ile eğitim
Avrupa’daki Türk şirketinden yerli üretim atağına destek
Avrupa’daki Türk şirketinden yerli üretim atağına destek
Bayer Türk’te Üst Düzey Atama
Bayer Türk’te Üst Düzey Atama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim