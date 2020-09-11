Zayıflatan teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor

Zayıflatan ve bronzlaştıran teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor

Bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanlarına ilişkin ürün ve hizmetlerin sergilendiği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bir dizi önlem kapsamında, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Yeni normalin ilk fuarında EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakımı ve tatile gidemeyenler için boranzlaştıran solaryum ürünleri yoğun ilgi görüyor.

CNR Expo’da pandemi arası sonrası düzenlenen ilk fuar olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, birbirinden özel ürünler ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakım ürünleri ve tatile gidemeyenlere bir hafta süreyle kalıcı boranzlaşma sağlayan solaryum ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgisini çekiyor. Yeni normalin ilk fuarı olması nedeniyle bir dizi önlem ile kapılarını açan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 13 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen fuar, bu yıl 3’üncü kez güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturdu.

500’ün üzerindeki marka ürünlerini sergiliyor

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları gibi sektöre dair ürün ve hizmetler tanıtılıyor. Fuar süresince aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve klinklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ağırlanacak. 500’ün üzerinde markanın ürünlerini görücüye çıkarıldığı fuarı, 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

HES kodu alma zorunluluğu

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem alındı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılacak. Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulacak. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı ‘10 metrekareye 1 ziyaretçi’ şeklinde sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.