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Zengine milyarlar, emekçiye bu kadar | 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL

Türkiye'de gelir dağılımı uçurumu son asgari ücret zammıyla tamamen bozuldu. Açlık sınırının iki asgari ücret aşağısında kaldığı Türkiye'de en az işçi maaşı 17 bin 2 TL olarak ilan edildi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 20:18
Zengine milyarlar, emekçiye bu kadar | 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL






Zengine milyarlar, emekçiye bu kadar | 2024 asgari ücret 17 bin 2 TL



Yeni vergi modelleriyle Türkiye'nin zenginleri çoğaldı, fakirin sırtından yeni zengin sınıflar yaratıldı. KKM aracılığıyla sadece 2023 yılının ilk 6 ayında fakir fukaradan alınan vergi ile zenginin hesabına 90 milyar lira aktarılırken 2023 yılının son üç ayında ise 569 milyar lira ödeme yapıldı. Asgari ücretten alınan vergilerle Türkiye'nin zenginlerine faiz ödemekten çekinmeyen hükümet, asgari ücretliye ise 2024 yılında 17 bin TL verilmesini yeterli gördü. İşte o haberin detaylları;

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Türk-İş talebi 18 bin lira ve yılda iki kere bu müzakerelerin yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bu masadan kalkıp yeni masalara oturacağız. Kutuplaşmak, çatışmak bu aileye yakışmaz. Hedefimiz, ortalama ücretin artması olmalıdır.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden. Asgari ücret 8 milyonu, çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

'İNŞALLAH ARZU ETTİĞİMİZ BİR RAKAM OLUR'

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere sendikadan ayrılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücret görüşmelerinde şu ana kadar bir rakam konuşulmadığını belirterek, "Şimdi biz gideceğiz. Orada bize bir rakam söylerlerse biz de düşündüğümüz, anlaştığımız rakamı söyleriz. Kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur dedikleri. Bakan Bey’e de rakam söylemedim, önce onlar söylesin. Bakan Bey de sormadı. Cumhurbaşkanı orada sorsun; işveren söylesin, hükümet söylesin, ondan sonra anlatırız" ifadelerini kullandı.

'BU KOMİSYON ZATEN ADİL BİR KOMİSYON DEĞİL'

Atalay, bugünkü görüşmelerden sonra bir rakam söylenip söylenmeyeceğine dair ise, "Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden. Asgari ücret 8 milyonu, çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Geçim şartları ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Yani burada toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir rakam olursa biz de 'varız' deriz. Bu komisyon (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) zaten adil bir komisyon değil. Komisyonda 15 kişi oturuyor, biz 5'iyiz. Bugüne kadar 40 görüşmenin 35'ini zaten imzalamamışız. Bizim örgütlü olduğumuz yerlerde asgari ücretle çalışan oranı yüzde 1 yok. Ama onlar bizim kardeşimiz. Ailemizin bir parçası" dedi.
 

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Asgari ücret
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